Nach eigenen Angaben bereitet sich die Ukraine bereits seit Monaten auf eine große Gegenoffensive vor. Laut Selenskyj sollen die Vorbereitungen jetzt abgeschlossen sein. Nach eigenen Angaben hat Russland nun eine „großangelegte Offensive“ der Ukraine im Donbass erfolgreich abgewehrt. Kiew hat diese Offensiven vorerst nicht bestätigt. Hat die Gegenoffensive der Ukraine jetzt begonnen? Die aktuellen Entwicklungen im Überblick.

Russland meldet Abwehr von ukrainischer Offensive in Donezk

"Am Morgen des 4. Juni hat der Feind eine großangelegte Offensive in fünf Bereichen der Front im Süden der Region Donezk gestartet", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau in der Nacht zum Montag mit. Auch in der südlichen Region Saporischschja meldete ein russischer Beamter ukrainische Angriffe.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben die ukrainischen Truppen den vermeintlich schwächsten Abschnitt der Front angegriffen. Es wurde betont, dass der Feind sein Ziel nicht erreicht habe. Das Ministerium veröffentlichte ein Video auf dem Messengerdienst Telegram, das angeblich ukrainische Panzerfahrzeuge unter starkem Beschuss aus der Luft zeigt.

Laut den russischen Informationen führte die ukrainische Armee die Offensive mit sechs mechanisierten Bataillonen und zwei Panzerbataillonen durch. Donezk gehört zu den vier Regionen, neben Luhansk, Cherson und Saporischschja, die Russland im September als annektiert erklärte.

Auch aus Saporischschja, dem Standort des größten Atomkraftwerks Europas, wurde ein Angriff gemeldet. Der von Moskau eingesetzte Beamte Wladimir Rogow äußerte sich besorgt und erklärte: "Heute Morgen haben die ukrainischen Streitkräfte einen Angriff größeren Ausmaßes als gestern gestartet." Diese Situation sei alarmierend, so Rogow laut der russischen Nachrichtenagentur Tass.

Die ukrainischen Behörden erwähnten die von Moskau gemeldeten Ereignisse zunächst nicht.

(mit Material von afp)

Das ist bisher über die ukrainische Gegenoffensive bekannt

Nach eigenen Angaben hat die Ukraine seit Monaten eine Gegenoffensive gegen die russischen Invasionskräfte vorbereitet. In einem am Samstag veröffentlichten Interview des "Wall Street Journal" sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj , dass diese Vorbereitungen nun abgeschlossen seien. In einem am Sonntag veröffentlichten Video schien die ukrainische Armee die Soldaten aufzufordern, Stillschweigen zu bewahren. Sie erklärte, es werde keine Ankündigung über den Beginn der erwarteten Offensive geben.

Oleksij Resnikow, ukrainischer Verteidigungsminister, veröffentlichte auf Twitter eine Textzeile aus einem Lied der Band Depeche Mode. Übersetzt lautet diese Zeile: "Worte sind (...) unnötig, sie können nur Schaden anrichten".