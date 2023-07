Im Urlaub oder an freien Tagen an den See legen, ein Buch lesen und die Sonne genießen. Klingt schön und erholsam – ist aber auch gefährlich. Denn nicht nur der Haut schaden zu viele Sonnenstrahlen, auch der Körper kann bei zu hohen Temperaturen leiden. Wer sich zu lange in der prallen Sonne aufhält, riskiert einen Sonnenstich oder Hitzschlag.

Zu viel Hitze: So erkennt man einen Sonnenstich

Wer über einen langen Zeitraum zu viel Sonne auf den Kopf und Nackenbereich bekommt, kann einen Sonnenstich erleiden. Laut Apotheken Umschau kommt es durch die starke Hitzeeinwirkung zu einer Irritation des Gehirns und der Hirnhaut, die eine Entzündungsreaktion auslöst. Auch das Gehirn kann dadurch anschwellen.

Nicht immer wird ein Sonnenstich direkt erkannt. Zum einen, weil die Symptome erst spät auftreten und zum anderen, weil sie nicht immer mit einem Sonnenstich in Verbindung gebracht werden. Folgende Anzeichen weisen, laut Deutschem Roten Kreuz (DRK), auf einen Sonnenstich hin:

Kopfschmerzen

Schwindel

Hochroter, heißer Kopf

Kühle Körperhaut

Unruhe

Übelkeit

Erbrechen

Bewusstseinsschwund

Sonnenstich – Was tun?

Wer glaubt, einen Sonnenstich erlitten zu haben, sollte schnellstmöglich aus der Sonne und an einen kühlen Ort. Wichtig ist, den Körper wieder abzukühlen. Hilfreich dabei sind feuchte Tücher oder eine kalte Dusche. Regelmäßig sollten Bewusstsein, Atmung und Lebenszeichen der Person kontrolliert werden. Ist sie bei vollem Bewusstsein, sollte die Person ausreichend trinken – am besten Wasser oder Apfelschorle.

Sind die Reaktionen stärker, also zum Beispiel in Form von Erbrechen oder apathischen Zuständen, sollte der Patient auf jeden Fall in ein Krankenhaus. Auch bei Unsicherheiten sollte die 112 gewählt werden, rät das DRK. In jedem Fall gilt: Erholung und Bettruhe, bis die Symptome wieder abgeklungen sind.

Hitze vermeiden – So beugen Sie einem Sonnenstich vor

Erster und einfachster Ratschlag: Nicht zu lange in der Sonne aufhalten – schon gar nicht zur Mittagshitze. Ist das nicht anders möglich, kann ein heller Sonnenhut mit Nackenschutz Abhilfe leisten. Besondere Vorsicht gilt bei Kindern, weil ihre Schädeldecke dünner oder teilweise noch gar nicht geschlossen ist.

An heißen Tagen gilt außerdem: ausreichend trinken. Als Faustregel braucht ein Erwachsener mindestens einen halben Liter Wasser zusätzlich.

Hitzschlag oder Sonnenstich – Was ist der Unterschied?

Oft werden beide Begriffe synonym verwendet, dabei ist ein Hitzschlag noch wesentlich gefährlicher als ein Sonnenstich. Besonders gefährdet sind Sportler, denn ein Hitzschlag entsteht meist bei körperlicher Anstrengung in heißer Umgebung. Der Grund: Das Temperatur-Regulationssystem des Körpers funktioniert nicht mehr. Unter anderem versagt die Schweißproduktion, wodurch es zu einem Wärmestau im Körper kommt. So kann die Körpertemperatur auf lebensbedrohliche 40 Grad ansteigen.

Die Anzeichen für einen Hitzschlag sind nicht immer einfach zu erkennen und werden mit einem Zustand der Erschöpfung oder Müdigkeit verwechselt. Erste Symptome sind oft Krämpfe, Halluzinationen und Bewusstseinstrübungen. Manchmal ist auch einfach nur der Puls erhöht, der Blutdruck tief und die Haut nass und trocken.

Hitzschlag – Erste-Hilfe-Maßnahmen

Wie auch beim Sonnenstich gilt beim Hitzschlag: Den Betroffenen sofort aus der Sonne holen und die Körpertemperatur senken. Ist kein Schatten vorhanden, rät das DRK zu einer Rettungsdecke. Wichtig sei auch, den Oberkörper der Person hochzulagern und – bei Bewusstsein – Wasser oder Fruchtsaftschorlen anzubieten.

Verliert der Patient das Bewusstsein, sollte er in die stabile Seitenlage gebracht und der Notruf gewählt werden.

Hitzschlag vermeiden – das sind die Tipps

Auch beim Hitzschlag ist der erste Ratschlag, direkte Sonneneinwirkung zu vermeiden – insbesondere in Hitzeperioden und zur Mittagszeit. Kopf und Nacken sollten durch einen Sonnenschutz bedeckt werden. Außerdem gilt es, ausreichend zu trinken.