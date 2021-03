Wann ist eigentlich Sommeranfang? Diese Frage kann immer zweifach beantwortet werden. Denn neben dem meteorologischen Sommerbeginn gibt es auch den astronomischen bzw. kalendarischen Sommeranfang.

Wir nennen euch hier das jeweilige Datum samt Uhrzeit zum Sommerbeginn und erklären euch in diesem Artikel auch die Bedeutung der Sommersonnenwende.

Sommeranfang 2021 kalendarisch – Datum und Uhrzeit

Der kalendarische oder auch astronomische Sommerbeginn ist immer der Zeitpunkt der Sommersonnenwende. Zu diesem Zeitpunkt steht die Sonne im Zenit, also genau senkrecht über dem nördlichen Wendekreis. Dann haben wir auch den längsten Tag des Jahres.

Auf der Nordhalbkugel der Erde, damit auch in Deutschland, findet dieses Ereignis am 21. Juni um 05:32 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit statt. Dann beginnt der Sommer auf der Nordhalbkugel und endet auf der Südhalbkugel. Astronomisch beginnt der Sommer gegenwärtig immer am 20. oder am 21. Juni. Das hängt vom genauen Zeitpunkt der Sommersonnenwende ab.

Sommeranfang 2021 meteorologisch – Datum

Meteorologisch beginnt der Sommer immer an einem anderen Datum als kalendarisch. In der Meteorologie beginnen die Jahreszeiten immer am ersten Tag eines Monats. Auf diesen Tag fällt entweder die Sonnenwende oder die Tagundnachtgleiche.

Die Sommermonate sind nach meteorologischer Definition Juni, Juli und August. Folglich beginnt der Sommer am 1. Juni 2021.

Wie lang ist längste Tag im Jahr 2021?

Zur Sonnenwende am 21. Juni erreicht die Sonne ihren nördlichsten Stand. An keinem anderen Tag im Jahr erhellt uns die Sonne auf der Nordhalbkugel so lang wie an diesem. Der Tag dauert dann fast 17 Stunden, die Nacht nur rund 7 Stunden. Das heißt, dass ab dem 21. Juni die Tage dann wieder kürzer werden und es früher dunkler wird.

Am 21. Dezember 2021 ist schließlich die Wintersonnenwende erreicht. Dann haben wir wiederum den kürzesten Tag beziehungsweise die längste Nacht des Jahres.

Sommersonnenwende 2021: Bedeutung und Bräuche

Rund um die Sommersonnenwende gibt es auch einige Bräuche, die aus prähistorischer Zeit überliefert sind. Die Sonnenwende ist das Fest des Lichts und des Feuers, daher wird allen voran das Sonnwendfeuer gefeiert. Mit dieser Tradition bitten die Menschen um reiche Ernte und gutes Wetter. Es brennt zu Ehren des Lichts und soll die bösen Geister vertreiben. Für das Feuer wird ein großer Haufen aus Holz und Reisig gestapelt und entzündet. Oftmals wird dabei um das Feuer getanzt. Auch kleinere Opfergaben sind üblich.

Auch in anderen Ländern gibt es Traditionen rund um die Sommersonnenwende. In Skandinavien wird beispielsweise das Midsommar-Fest gefeiert, das in die Zeit des Polartags fällt.

Wann ist Frühlingsanfang 2021? Wann ist Herbstanfang?

Auch beim Frühlingsanfang und beim Herbstanfang gibt es zwei verschiedene Daten. Wann beginnt der Frühling? Wann ist Herbstanfang? Das erfahrt ihr hier: