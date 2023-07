Während bei uns in Deutschland nach und nach die Hitzerekorde fallen und der Sommer immer heißer wird, ist in Südafrika Winter. Dort spielt sich nun ein seltenes Wettereignis ab: Es schneit.

Erster Schnee seit über 10 Jahren in Johannesburg, Südafrika

In der südafrikanischen Wirtschaftsmetropole Johannesburg haben die Einwohner zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt Schnee erlebt. Am Montag wurden in der umliegenden Provinz Gauteng die niedrigsten Temperaturen dieses Winters mit minus 2 Grad Celsius gemessen, während sie tagsüber auf angenehme 6 bis 13 Grad stiegen. Die Behörden warnten die Bevölkerung vor den kalten Bedingungen und rieten ihnen, sich warmzuhalten. Landwirte wurden aufgefordert, ihre Tiere vor der Kälte zu schützen. Die tiefen Temperaturen werden voraussichtlich die gesamte Woche über anhalten.

Schneefall überrascht Einwohner positiv wie negativ

Eine Einwohnerin äußerte ihre Überraschung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "In all den Jahren, die ich in Johannesburg lebe, habe ich nur einmal zuvor Schnee gesehen. Angesichts der aktuellen Kälte hatte ich jedoch mit mehr Schnee gerechnet. Ich mache mir Sorgen um die Menschen, die auf der Straße leben. Sie benötigen dringend Unterstützung."

Südafrika: Seltener Schneefall im Durchschnitt alle 10 Jahre

Laut dem südafrikanischen Wetterdienst schneit es in Gauteng, der Provinz, in der Johannesburg und die Hauptstadt Pretoria liegen, im Durchschnitt alle zehn Jahre. Das letzte Schneefallereignis fand hier am 7. August 2012 statt. Schnee im südlichen Teil des Landes ist generell eine Seltenheit während des Winters. Der Wetterdienst meldete ebenfalls Schneefall in den Provinzen Ostkap und Mpumalanga am Montag. Abgesehen von einigen Verzögerungen im Berufsverkehr gab es keine größeren Störungen.

(Mit Material der dpa)