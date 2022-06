Corona-Lage in Deutschland? Die Fallzahlen steigen seit einiger Zeit wieder an. Vor allem das Auftauchen der Neuinfektionen, die Hospitalisierungsrate und der 7-Tage-Inzidenz. Wie entwickelt sich die-Lage in Deutschland? Diesteigen seit einiger Zeit wieder an. Vor allem das Auftauchen der neuen Omikron-Variante BA.5 sorgt unter Experten für Sorgen. Das sind die aktuellen Werte zuund der

Wie viele Neuinfektionen gibt es heute bundesweit? Wie hoch ist die Inzidenz im Vergleich zu gestern und der Vorwoche? Und wie hoch ist die aktuelle Hospitalisierungsrate? Die neuesten RKI-Fallzahlen für Deutschland vom 23.6.2022 in der Übersicht:

Sieben-Tage-Inzidenz : 532,9 (Vortag: 488,7); (Vorwoche: 480)

: 532,9 (Vortag: 488,7); (Vorwoche: 480) Neuinfektionen heute: 119.360

Infektionen gesamt: 27.573.585

Neue Todesfälle: 98

Todesfälle gesamt: 140.560

Impfquote (Erstimpfung): 77,8 Prozent

Impfquote (vollständig): 76,2 Prozent

Impfquote Booster-Impfungen: 61,6 Prozent

Hospitalisierungsrate: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde in Deutschland am Donnerstag mit 3,85 angegeben. Am Wochenende und an Feiertagen wird dieser Wert nicht aktualisiert. Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate hatte um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15 gelegen.

Corona-Zahlen aktuell: Inzidenzwerte von Bayern, BW, Brandenburg und ganz Deutschland

Bei den Corona-Zahlen zeigen sich in den Bundesländern regional deutliche Unterschiede. Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 23.6.2022)

799,0 – Schleswig-Holstein

793,6 – Niedersachsen

667,9 – Hessen

702,0 – Saarland

617,0 – Nordrhein-Westfalen

617,1 – Bremen

531,3 – Hamburg

478,5 – Rheinland-Pfalz

492,8 – Bayern

445,1 – Mecklenburg-Vorpommern

394,1 – Baden-Württemberg

354,9 – Brandenburg

323,5 – Sachsen-Anhalt

403,3 – Berlin

305,3 – Sachsen

202,1 – Thüringen

Wie aussagekräftig sind die aktuellen Corona-Zahlen?

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Corona-Zahlen gestern und vor einer Woche – Inzidenzen und Neuinfektionen in Deutschland

Die 7-Tage-Inzidenz war bisher im Verlauf der Corona-Pandemie Grundlage für Corona-Regeln und Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni 2021 ausgelaufenen Bundesnotbremse. Aktuell werden daneben auch weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen (Hospitalisierungsinzidenz) stärker berücksichtigt und als Kennwerte für etwaige Maßnahmen herangezogen.

Aktuelle Corona-Zahlen in Europa – Inzidenz und Neuinfektionen in Italien, Österreich und mehr

Wie sieht die Inzidenz von Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern Europas aus? Nachfolgend die Neuinfektionen und der aktuelle Inzidenzwert in ausgewählten Ländern Europas – Stand 23.06.2022:

Österreich: 5.233 Neuinfektionen; Inzidenz: 461,7

Italien: 63.264 Neuinfektionen; Inzidenz: 423,1

Frankreich: 95.317; Inzidenz: 523,4

Polen: 374 Neuinfektionen; Inzidenz: 3,3

Tschechien: 609 Neuinfektionen; Inzidenz: 24,6

Niederlande: 4.793 Neuinfektionen; Inzidenz: 154,2

