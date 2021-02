Die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu den neuen Corona-Infektionen lagen am Mittwochmorgen, 17.2.2021, zunächst nicht vor. Für gewöhnlich wird das Dashboard des RKI in der Nacht zwischen 0 Uhr und 3 Uhr aktualisiert. Am Mittwoch kam es zu Verzögerungen bei der Übermittlung der Daten. Gegen 6.45 Uhr wurden die Zahlen aktualisiert.