Am Dienstagvormittag haben nicht nur Verantwortliche von Biontech über den neuen Corona.Impfstoff „Cominarty“ informiert , auch dashat angesichts der aktuellen Lage in Deutschland zurgemahnt.

Wegen der anhaltenden hohen Corona-Infektionszahlen mahnt das RKI eindringlich dazu, überzu. „Reisen Sie nicht“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. Alle Bürger sollten die Festtage nur imverbringen, Treffen möglichst auf dieselben Teilnehmer beschränken und dies möglichst draußen machen. Mit den neuen Corona-Regeln und verschärften Alltagsbeschränkungen seien die Infektionszahlen schneller herunterzubringen, wenn alle achtsam seien. Es stünden dennoch schwere Wochen bevor. „Wir sollten sie nicht noch schwerer machen.“

Aktuell verschlechtere sich die Situation weiter, erläuterte Wieler. Das Coronavirus komme in der gesamten Bevölkerung inund überall in Deutschland vor. „Wir befürchten, dass sich über die Feiertage das Infektionsgeschehen noch weiter anspannen könnte.“ Mit Blick auf eine in Großbritannien aufgetretene Mutation des Coronavirus sagte Wieler, deren Bedeutung für das Infektionsgeschehen sei noch nicht endgültig einzuschätzen. Dies werde genau beobachtet, es seien noch viele Fragen offen. Generell sei klar: Je mehr sich ein Virus verbreite, desto mehr Gelegenheit habe es, sich zu verändern.