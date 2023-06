Für die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland gab es zuletzt gute Nachrichten, denn die Rente steigt zum 1. Juli in Westdeutschland um 4,39 Prozent und in den neuen Bundesländern um 5,86 Prozent. Darüber hinaus erfolgt die Angleichung des sogenannten Rentenwerts Ost an den im Westen fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung - ein Jahr früher als ursprünglich geplant.

Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) hatte die Zahlen bereits im März veröffentlicht.

Die Rentenerhöhung 2023 in der Tabelle: So viel mehr bekommen Sie jetzt

Zum 1. Juli steigt die Rente um 4,39 Prozent in Westdeutschland, im Osten sind es sogar 5,86 Prozent.

Plus für Menschen in Westdeutschland

500 Euro: + 21,95 €

+ 21,95 € 600 Euro: + 26,34 €

+ 26,34 € 700 Euro: + 30,73 €

+ 30,73 € 800 Euro: + 35,12 €

+ 35,12 € 900 Euro: + 39,51 €

+ 39,51 € 1000 Euro: + 43,90 €

+ 43,90 € 1100 Euro: + 48,29 €

+ 48,29 € 1200 Euro: + 52,68 €

+ 52,68 € 1300 Euro: + 57,07 €

+ 57,07 € 1400 Euro: + 61,46 €

+ 61,46 € 1500 Euro: + 65,85 €

+ 65,85 € 1600 Euro: + 70,24 €

+ 70,24 € 1700 Euro: + 74,63 €

+ 74,63 € 1800 Euro: + 79,02 €

+ 79,02 € 1900 Euro: + 83,41 €

+ 83,41 € 2000 Euro: + 87,80 €

Plus für Menschen in Ostdeutschland

500 Euro: + 29,35 €

+ 29,35 € 600 Euro: + 35,16 €

+ 35,16 € 700 Euro: + 41,02 €

+ 41,02 € 800 Euro: + 46,88 €

+ 46,88 € 900 Euro: + 52,74 €

+ 52,74 € 1000 Euro: + 58,60 €

+ 58,60 € 1100 Euro: + 64,46 €

+ 64,46 € 1200 Euro: + 70,32 €

+ 70,32 € 1300 Euro: + 76,18 €

+ 76,18 € 1400 Euro: + 82,04 €

+ 82,04 € 1500 Euro: + 87,90 €

+ 87,90 € 1600 Euro: + 93,76 €

+ 93,76 € 1700 Euro: + 99,62 €

+ 99,62 € 1800 Euro: + 105,48 €

+ 105,48 € 1900 Euro: + 111,34 €

+ 111,34 € 2000 Euro: + 117,20 €

Steigt die Rente auch in der Zukunft?

Die Rentenerhöhung 2023 ist eine tolle Neuigkeit für alle Rentner in Deutschland. Doch wie sieht es 2024 und darüber hinaus aus?

43 Prozent. Das bedeutet, dass die Bezüge bis dahin durchschnittlich um 2,6 Prozent pro Jahr steigen. Das hohe erwartete Plus für das kommende Jahr sei demnach zwar überdurchschnittlich, werde von der hohen Inflation allerdings aufgefressen. Dem neuen Rentenversicherungsbericht zufolge steigen die Renten bis zum Jahr 2036 um. Das bedeutet, dass die Bezüge bis dahin durchschnittlich umsteigen. Das hohe erwartete Plus für das kommende Jahr sei demnach zwar überdurchschnittlich, werde von der hohen Inflation allerdings aufgefressen.

Gute Nachrichten gibt es für Beitragszahler in die gesetzliche Rentenversicherung: Der Beitragssatz bleibt bis zum Jahr 2026 bei stabilen 18,6 Prozent. Für 2027 ist eine Steigerung auf 19,3 Prozent vorgesehen. Laut Hubertus Heil ist dies „eine gute Nachricht, dass sich arbeitende Menschen darauf verlassen können, dass der Beitrag nicht steigt“.