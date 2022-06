Die Bundesregierung hat eine Rentenerhöhung ab 1. Juli 2022 beschlossen. Auch Bundesrat und Bundestag haben die Erhöhung gebilligt, es steht also fest. Im Westen steigen die Renten um 5,35 Prozent, im Osten um 6,12 Prozent. Bis 2024 werden die Renten zwischen Ost und West angepasst, ab 1. Juli 2024 wird es zwischen den Bundesländern also keine Unterschiede mehr geben.

Wann wird die erhöhte Rente das erste Mal ausgezahlt?

Rente 2022: Wird die Rentenerhöhung am 1. Juli ausgezahlt?

Datum auch schon erhalten. Wann genau die neue Rente auf dem Konto landet, wird im individuellen Rentenbescheid mitgeteilt. Die sogenannte zwischen dem 10. Juni und dem 27. Juli 2022 versendet. Darin werden folgende Details mitgeteilt: Die Rentenerhöhung wurde zum 1. Juli 2022 beschlossen. Das bedeutet aber nicht, dass Rentnerinnen und Rentner den erhöhten Betrag zu diesemauch schon erhalten. Wann genau die neue Rente auf dem Konto landet, wird im individuellenmitgeteilt. Die sogenannte Rentenanpassungsmitteilung wirdversendet. Darin werden folgende Details mitgeteilt:

Datum der Auszahlung

Höhe der neuen Auszahlung

Rente und Erwerbsminderung: Wer profitiert von der Erhöhung?

Berufsunfähigkeit. Wer schon seit längerer Zeit eine Erwerbsminderungsrente bezieht und von Reformen seit 2014 nicht profitieren konnte, wird bessergestellt. So erhalten künftig Rentnerinnen und Rentner, die von 2001 bis 2018 in Erwerbsminderungsrente gingen, Zuschläge. Insgesamt sollen von diesen Zuschlägen rund drei Millionen Rentnerinnen und Rentner profitieren. Diese Anpassung soll zum 1. Juli 2024 ausgezahlt werden, Verbesserungen gibt es insbesondere für Menschen mit krankheitsbedingter. Wer schon seit längerer Zeit einebezieht und von Reformen seit 2014 nicht profitieren konnte, wird bessergestellt. So erhalten künftig Rentnerinnen und Rentner, diein Erwerbsminderungsrente gingen, Zuschläge. Insgesamt sollen von diesen Zuschlägen rund drei Millionen Rentnerinnen und Rentner profitieren. Diese Anpassung sollausgezahlt werden, erklärt die Bundesregierung auf ihrer Webseite.

Rentenerhöhung wirkt sich auf steuerfreien Betrag aus

Rentnerinnen und Rentner sind zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, wenn der steuerpflichtige Teil ihrer jährlichen Einnahmen den Grundfreibetrag übersteigt. Zu diesen jährlichen Einnahmen zählt:

die gesetzliche Rente

weitere Renten wie die Witwen- oder Betriebsrente

andere Einkünfte z.B. aus Vermietung und Verpachtung

Für jeden neuen Rentnerjahrgang steigt der steuerpflichtige Anteil der Rente, seit dem Jahr 2020 um jährlich einen Prozentpunkt. So bleiben für Rentnerinnen und Rentner, die in diesem Jahr in den Ruhestand gehen, nur noch 18 Prozent ihrer Rente steuerfrei - der Rest wird versteuert. Im Jahr 2040 werden alle Renten zu 100 Prozent versteuert. Deshalb müssen in den kommenden Jahren immer mehr Rentnerinnen und Rentner eine Steuererklärung abgeben. Trotz der aktuellen Erhöhung des Grundfreibetrags.

Kurz: Wer also in jüngster Zeit in Rente gegangen ist, für den ist der steuerpflichtige Anteil der Rente höher als für Personen, die früher in Rente gegangen sind - und das zu versteuernde Einkommen liegt bei gleicher Rente höher.