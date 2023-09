Vom 20. bis zum 23. September verwandelt sich Hamburg erneut in das pulsierende Herz der internationalen Musikszene. Das Reeperbahnfestival, Europas größte Plattform für Popkultur und Musikwirtschaft, öffnet seine Türen und bietet sowohl aufstrebenden als auch etablierten Künstler*Innen eine Bühne. Es fungiert gleichzeitig als Drehscheibe für Acts, Musikliebhabende und Branchenexperten*Innen. Alle Infos für Fans und Branchenvertreter*Innen im Überblick.

Acts und Locations: Das Lineup des Reeperbahnfestivals 2023

Das Reeperbahnfestival 2023 startet am 20. September und verspricht ein vielseitiges musikalisches Programm. Schon jetzt sind hochkarätige Acts wie The Hives, Antje Schomaker und Blood Red Shoes bestätigt. Hinzu kommen Auftritte von Künstler*Innen wie The Pretenders, Holly Humberstone und Avec. Das Lineup enthält auch vielversprechende deutsche Acts wie Symba, Levin Liam und Ennio. Die Spielorte sind vielfältig und reichen von der Elbphilharmonie bis zu kleinen und großen Venues entlang der Reeperbahn. Besonders erwähnenswert sind die Konzerte in der Elbphilharmonie, darunter Auftritte von Altin Gün, Matt Corby, Jeremias und Bruckner.

Programm Reeperbahn Festival 2023: Kunst, Literatur und Diskussionen

Das Reeperbahnfestival bietet neben den musikalischen Auftritten auch ein breites Rahmenprogramm, darunter Ausstellungen und Lesungen im Bereich Kunst und Literatur. Der Schwerpunkt "Make some noise" widmet sich der Verbindung von Musik, Politik und Popkultur. Hierzu gehören Live-Podcasts wie "Homegirls" und Lesungen, zum Beispiel von Yasmine M'Barek, Autorin von "Protest. Über Wirksamkeit und Risiken des zivilen Ungehorsams". Sebastian "El Hotzo" Hotz wird sein Buch "Mindset" vorstellen, und weitere Live-Podcasts wie "Danke, gut" und "BBQ" sind ebenfalls geplant.

Anchor Award und Networking beim Reeperbahnfestival 2023

Neben dem musikalischen Programm ehrt das Reeperbahnfestival aufstrebende Talente durch den "ANCHOR - Reeperbahn Festival International Music Award". Das German Music Talent Programm unterstützt junge deutsche Künstler*innen im Ausland. Darüber hinaus bietet das Festival die Reeperbahn Festival Konferenz, die Input und Vernetzungsmöglichkeiten für die Musik- und Kreativbranche bietet.

Die re:publica beim Reeperbahnfestival 2023

Eine Neuigkeit für 2023 ist die Zusammenarbeit mit der Berliner Digitalkonferenz re:publica. Diese Partnerschaft bringt eine zweite re:publica zum Reeperbahnfestival, die am 22. und 23. September stattfindet. Besuchende können sich auf ein abwechslungsreiches Programm aus Vorträgen, Workshops, Diskussionen und Performances freuen. Insgesamt erwarten das Festival rund 50.000 Besuchende und etwa 4.000 Fachbesuchende, die sich auf rund 320 Acts aus verschiedenen Ländern und über 360 Speaker im Konferenzprogramm freuen können.

Die Eröffnung des Festivals am 20. September wird von Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien, sowie Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher erwartet. Die Club-Konzerte in über 80 Locations bieten Acts wie The Hives, Big Joanie, Altin Gün, und vielen mehr eine Bühne.

Preise: Tickets für das Reeperbahnfestival 2023

Tickets für das Reeperbahnfestival sind auf der Webseite des Festivals erhältlich. Die Preise variieren dabei zwischen der Anzahl an Tagen und der Art des Festivaltickets. Tagestickets gibt es ab rund 50 Euro. Das Festivalticket für alle Tage kostet knapp 144 Euro. Wer zusätzlich an allen Konferenzen teilnehmen mag, bezahlt für das Conference Ticket mittlerweile rund 480 Euro zahlen.

(Mit Material der dpa)