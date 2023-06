Dasgehört neben seinem „Schwesterfestival“ Southside zu den größten Open Air Festivals in Deutschland. Auch im Sommer 2023 findet das Hurricane wieder statt. Wer jedoch bereits jetzt den Festival-Sommer 2024 plant, fragt sich vermutlich, ob schon einfür dasfeststeht. In diesem Artikel erfahrt ihr alles, was derzeit zum Hurricane 2024 bekannt ist.