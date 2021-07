Vor einigen Tagen war die PlayStation 5 unter anderem bei MediaMarkt und Saturn zu bestellen

Viele Spiele-Fans gingen bislang leer aus und konnten keine Playstation 5 ergattern

Anscheinend soll ab 14. Juli bei Amazon die PS5 zu kaufen sein

Amazon völlig überraschend angekündigt, dass man am 14. Juli die PS5 kaufen kann - normalerweise werden solche Infos nicht vorab preisgegeben. Auf der Produktseite der Playstation 5 Standard kann man seit kurzem folgender Hinweis lesen: "Amazon Prime Kunden haben bis zum 14. Juli 2021 vorrangigen Zugriff auf die Playstation 5". Bei der PS5 Digital Edition oder dem Bundle mit Ratchet & Clank Rift Apart fehlt ein solcher Hinweis. Playstation 5 bestellen können wird. Die Verkaufsaktionen sind bisher meist um kurz nach 9 Uhr gestartet, manchmal auch erst nach 10 Uhr. Wie das Magazin pcgameshardware.de schreibt, hatvöllig überraschend angekündigt, dass man am 14. Juli die PS5 kaufen kann - normalerweise werden solche Infos nicht vorab preisgegeben. Auf der Produktseite derStandard kann man seit kurzem folgender Hinweis lesen: "Amazon Prime Kunden haben bis zum 14. Juli 2021 vorrangigen Zugriff auf die Playstation 5". Bei der PS5 Digital Edition oder dem Bundle mit Ratchet & Clank Rift Apart fehlt ein solcher Hinweis. Das Magazin vermutet, dass man am 14.07. bei Amazon diebestellen können wird. Die Verkaufsaktionen sind bisher meist um kurz nach 9 Uhr gestartet, manchmal auch erst nach 10 Uhr.

Auf Amazon tut sich was und es wurde ein Satz ergänzt!



„Amazon Prime Kunden haben bis zum 14. Juli 2021 vorrangigen Zugriff auf die PlayStation 5“



Ein morgiger Drop ist mehr als wahrscheinlich! pic.twitter.com/6jFlXjD1Xk — F5 Restock (@F5Restock) July 13, 2021

Playstation 5 bei Amazon kaufen?

Twitter-User F5 Restock hat in seinem Tweet mitgeteilt, dass zusätzlich zu den - je nach Quelle - 11.000 oder 12.000 PS5-Konsolen noch weitere Paletten an Amazon geliefert wurden. F5 Restock beruft sich dabei auf einen angeblichen Amazon-Informanten. Allem Anschein nach lässt sich am heutigen Mittwoch also im großen Stile bei Amazon die PS5 kaufen.

Gerücht verbreitet über eine neue PS5-Konsole

Falls in den letzten Tagen über Artikel zu einem neuen PS5-Modell mit leiserem Lüfter zu lesen war, das über den Amazon-Produkttester-Club Vine verbreitet werden sollte: Es handelt sich um eine einen Scherz, mit dem der Twitter-Kanal von F5 Restock testen wollte, wie sich frei erfundene PS5-Gerüchte verbreiten und ihren Weg in den Fachmedien finden.