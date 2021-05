Wer vor hat jetzt eine Playstation 5 zu kaufen, der braucht jede Menge Geduld und vor allem Glück. Laut Sony wird sich auch an der Situation so schnell nichts ändern. Es bleibt weiterhin sehr schwer an einezu kommen. Hersteller Sony rechnet damit, dass die Nachfrage bis zum nächsten Jahr höher sein wird, als die Produktionsmenge, das meldete das US- Nachrichten-Portal Bloomberg.