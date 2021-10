Weihnachten naht und noch immer bleibt es schwierig eine PS5 zu ergattern. Die meisten Spielerinnnen und Spieler haben auch bei den ständigen Nachschub-Drops der Playstation 5 immer noch keine Konsole abbekommen. Obwohl jede von Sony produzierte PS5 in den Verkauf wandert, sorgt der Mangel an Halbleiter-Chips für einen verzögerten Nachschub der Konsolen.

so weit das Auge reicht - und das soll auch erstmal so bleiben, behauptet Intels CEO Pat Gelsinger in einem Interview mit CNBC . Zwar sei die Situation langsam dabei, sich zu bessern, dennoch könnte es mehrere Jahre dauern, bis sie vollständig behoben sei. "Wir sind jetzt in der schlimmsten Phase, jedesim nächsten Jahr werden wir uns schrittweise verbessern, aber das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wird nichterreicht", so Gelsinger.