Es ist immer noch sehr schwierig, an eine PS5 zu kommen. Wer eine Konsole kaufen möchte, ist immer noch auf die großen Online-Shops angewiesen. Nun bieten Händler vor Ort aber immerhin Wartelisten für die Playstation 5 an.

Spielemagazin gameswirtschaft.de hat nun Informationen, wo es in Deutschland Wartelisten für eine PS5 gibt. Wer sich auf eine Liste setzen lassen will, muss Name, Anschrift und Telefonnummer hinterlassen und mindestens 100 Euro anzahlen. Danach gilt es abzuwarten, bis sich eine der Filialen meldet. Allerdings müssen teilweise Spiele, Zubehör oder Garantieverlängerungen zusätzlich erworben werden.

Warteliste für PS5 geht teilweise bis ins Frühjahr 2021

Es gibt aber auch Nachteile, wie das Magazin schreibt. Denn der Halbleitermangel, in dessen Folge es zu Engpässen bei der Chipproduktion kommt, hat auch Auswirkungen auf die Produktion von Konsolen. So reichen die Wartelisten bis weit über den Dezember hinaus. Das kann sich sogar bis zum Frühjahr 2022 hinauszögern. Da das Interesse an einer Playstation 5 wesentlich höher ist als die Kontingente, verhängen einige Märkte bereits einen Aufnahmestopp. Für diejenigen, die noch rechtzeitig auf eine Warteliste kommen wollen informiert gameswirtschaft.de über die aktuelle Situation von vier große, überregionale Anbieter – Media Markt, Saturn, Expert und GameStop. Diese Listen werden mindestens drei Mal täglich (morgens, mittags, abends) aktualisiert.

Die Plätze auf den #PS5-Wartelisten ausgewählter #MediaMarkt-/#Saturn-Filialen werden knapper +++ Mittlerweile meldet ein Standort nach dem anderen den vorläufigen Annahmestopp +++ Voraussichtlicher Abholtermin: Ende Oktober/Anfang November pic.twitter.com/YDmqD2Diye — GamesWirtschaft (@gameswirtschaft) October 15, 2021

PS5-Wartelisten bei Expert in BW und Bayern

Augsburg / TechnoMarkt (Lange Wartezeit)

(Lange Wartezeit) Bamberg (Lange Wartezeit)

Calw

Erding (Lange Wartezeit)

(Lange Wartezeit) Schwabach / Tevi

Schwäbisch Hall

Seißenburg / Schlagenhauf (Lange Wartezeit)PS5-Wartelisten bei GameStop

Duisburg / Forum (Lange Wartezeit)

Halle-Neustadt

Hamburg / Hamburger Meile (Lange Wartezeit)

Herford

Kempten

Kleve (Lange Wartezeit)

Marburg (Lange Wartezeit)

Minden (Lange Wartezeit)

Münster

Osnabrück

Recklinghausen (Lange Wartezeit)

Sankt Augustin (Lange Wartezeit)

Schwerin (Lange Wartezeit)

Viersen

PS5-Wartelisten bei Media Markt in BW und Bayern

Eislingen-Fils (bei Göppingen)

Hallstadt-Bamberg

Heidelberg

Kempten

Kirchheim/Teck

Landsberg am Lech

Ludwigsburg

Memmingen

Mühldorf

München-Haidhausen

München-Pasing

München-Riem (Arcaden)

München-Unterföhring

Neu-Ulm

Nürnberg-Langwasser

Schweinfurt

Stuttgart-Fellbach

Traunstein

Würzburg

PS5-Wartelisten bei Saturn in BW und Bayern