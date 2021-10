Auch wenn sich Lage ein bisschen bessert. Es bleibt weiterhin schwierig an eine Xbox Series X zu kommen. Hin und wieder tauchen für kurze Zeit hier und da die Konsolen auf, aber genau so schnell sind sie wieder vergriffen. Neulich war diebei Amazon und direkt beiverfügbar.Media Markt gab es die Xbox Series X im Oktober gelegentlich wieder. Auch wenn in vielen Shops der Hinweis: ausverkauft steht, heißt es nicht, dass man keine Chance hätte. Immer wiederdurch Stornierungen freigegeben werden. Eine weitere Alternative: Beimvor Ort fragen ob mit bestellt werden kann.