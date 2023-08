Vom 23. bis zum 27. August findet die Gamescom in Köln statt. Als eine der weltweit größten Messe für Videospiele und interaktive Unterhaltung, bietet die Messe eine immense Vielfalt an Spielen, Plattformen, Technologien und Unternehmen. Sie umfasst sowohl die neuesten Blockbuster-Spiele als auch Indie-Titel, VR- und AR-Erlebnisse, Hardware, Software und mehr. Viele Entwickler und Publisher nutzen die Gamescom, um neue Spiele anzukündigen, Gameplay-Material zu zeigen und exklusive Inhalte zu enthüllen. Außerdem bietet die Gamescom Gamern die Möglichkeit, viele der neuesten Spiele anzuspielen und auszuprobieren, noch bevor sie veröffentlicht werden. Hier gibt es eine Liste der Spiele und der Aussteller bei der Gamescom 2023 . Weiterhin werden bei der Gamescom auch hochkarätige E-Sports-Turniere veranstaltet, bei denen professionelle Spieler in Wettkämpfen gegeneinander antreten. 265.000 Fans waren 2022 insgesamt mit dabei. Die Tagestickets für Samstag sind in diesem Jahr bereits ausverkauft. Mit Spannung werden neue Games, Twitch-Größen, Cosplay-Village und Spielewettbewerbe erwartet. Das Programm und die Highlights der Gamescom 2023 im Überblick.

Das Programm der Gamescom 2023

Neben der Möglichkeit eine Vielzahl an Games auszuprobieren, finden vom 24. bis 27. August weitere spannende Veranstaltungen statt. So werden auch in diesem Jahr Spielewettbewerbe ausgetragen. Beim Mario Kart 8 Deluxe gamescom 2023 Championship, treten die acht besten Mario-Kart-Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gegeneinander an. Auch für Splatoon-3 gibt es in diesem Jahr einen Wettbewerb, den Splatoon 3 German Championship. Am 25. August wird hierbei das beste Team ermittelt. Beide Wettbewerbe werden am Stand von Nintendo (Halle 9, Stand A10/A20) stattfinden. Darüber hinaus lockt die Gamescom auch mit dem Gamescom City Festival auch wieder in der Kölner Innenstadt. Vom 26. bis 27. August werden gibt es um den Rudolfplatz einen Street-Food-Markt, zahlreiche Konzerte, sowie Info- und Entertainment-Veranstaltungen.

Diese Areas wird es bei der Gamescom 2023 geben

Das Cosplay Village gibt es auch in diesem Jahr wieder auf der Gamescom. Neben dem großen Cosplay Contest werden dort auch wieder Workshops und Fragerunden mit bekannten Künstlern veranstaltet. Neben der Entertainment Area gibt es auch wieder Bereiche für Retro- und Indie-Fans. 148 Indie-Entwickler aus 30 Ländern stellen in der Indie-Area auf 1537 qm ihre Neuveröffentlichungen vor. Über 200 Konsolen, Handhelds und Arcade-Automaten warten hingegen in der Retro Area darauf, die Besucher in die Glanzzeiten von Super Nintendo und Vintage Games zurückzuversetzen. Neben den Games gibt es dort auch spannende Hintergrundinformationen zur Geschichte der Videospiele, Turniere, Quiz, Interviews und Live-Musik. Diese Creator sind bei der Gamescom dabei – Autogramme in der Signing Area.