Als eine der weltweit größten Messe für Videospiele und interaktive Unterhaltung, bietet die Gamescom eine immense Vielfalt an Spielen, Plattformen, Technologien und Unternehmen. Vom 23. bis zum 27. August findet die Gamescom 2023 wieder in Köln statt. Neben den neuesten Blockbuster-Spielen als auch Indie-Titel, VR- und AR-Erlebnissen und vielem mehr, bietet die Gamescom Gamern die Möglichkeit, viele der neuesten Spiele anzuspielen, noch bevor sie veröffentlicht werden. Hier gibt es eine Liste der Spiele und der Aussteller bei der Gamescom 2023 . 265.000 Fans waren 2022 insgesamt mit dabei. Unter den Besucherinnen und Besuchern sind jedoch auch viele bekannte Größen der Gamingszene. Es gibt sogar einen eigenen Bereich, in dem man seine Stars persönlich erleben und Autogramme bekommen kann. Die Promis in der Signing Area 2023 im Überblick.