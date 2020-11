Terroranschlag in Wien: Polizeigewerkschaft warnt vor Gefahr durch Terror in Deutschland

Der Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft in Baden-Württemberg sagte unter dem Eindruck des Anschlags in Wien: „Wien ist in unmittelbarer Nachbarschaft, viele hätten einen solchen Anschlag dort nicht erwartet. Wir dürfen uns in Deutschland nicht

in Sicherheit wiegen und die Terrorgefahren verdrängen. Terroristen und extremistische Straftäter sind eine große Gefahr für unsere Bevölkerung und unseren Staat – auch in Deutschland.“ Wie aus der Mitteilung der Gewerkschaft hervorgeht, gäbe es einen Anstieg des Extremismus in Deutschland.

Terrorgefahr in Deutschland: Polizei fordert mehr Unterstützung

Angesichts der wachsenden Gefahr durch Extremismus fordert die Gewerkschaft personelle Unterstützung bei den Kräften der Polizei in Baden-Württemberg. Nach Auffassung der Deutschen Polizeigewerkschaft benötigen wir in Baden-Württemberg mindestens 3000 zusätzliche Polizeistellen und mindestens 500 Tarifbeschäftigte. Zudem sollten die Beamten kostenlos den Nahverkehr nutzen dürfen.