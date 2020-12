Wie das Magazin Games Wirtschaft schreibt, haben GameStop, Euronics, Amazon, Expert, Otto, Medimax & Co. ihre in diesem Jahr verkauften PS5-Konsolen zwischenzeitlich ausgeliefert. Allerdings muss man davon ausgehen, dass bei immer noch mehr als 10.000 PlayStation-5-Kartons fehlen – und das, obwohl DHL in den vergangenen 13 Tagen bereits enorme Mengen zugestellt hat. Hinzu kommt jedoch, dass Media Markt-/Saturn-Mitbewerber im September und Oktober ohne Vorwarnung Tausende PS5-Vorbestellungen storniert haben.