Die Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Susan Sideropoulos ist vor allem durch ihre langjährige Rolle der Verena Koch in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt geworden. Nachdem sie mit ihrer ehrlichen und offenen Art in den letzten Jahren eher auf Social-Media-Plattformen wie Instagram unterwegs war und zwei Bücher veröffentlicht hat, wagt sie nun ein neues TV-Abenteuer: Zusammen mit 15 weiteren Promis nimmt sie an der neuen RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ teil.

Doch wie tickt die Schauspielerin eigentlich privat? Hat sie einen Mann und Kinder? Und in welchen TV-Shows war sie bereits zu sehen? Wir haben Susan Sideropoulos genauer unter die Lupe genommen.

Susan Sideropoulos im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Susan Sideropoulos auf einen Blick:

Name: Susan Sideropoulos

Susan Sideropoulos Beruf: Schauspielerin, Fernsehmoderatorin, Autorin

Schauspielerin, Fernsehmoderatorin, Autorin Geburtstag: 14. Oktober 1980

14. Oktober 1980 Sternzeichen: Waage

Waage Geburtsort: Hamburg

Hamburg Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: verheiratet mit Jakob Shtizberg

verheiratet mit Jakob Shtizberg Kinder: zwei Söhne (Joel und Liam)

zwei Söhne (Joel und Liam) Instagram: susan_sideropoulos

Susan Sideropoulos nimmt an „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ teil

Susan Sideropoulos nimmt an „Die Verräter – Vertraue Niemandem!" teil

Am 20. September 2023 fällt der Startschuss für die neue RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!". Dann versuchen 16 prominente Kandidaten in sechs Folgen einen Silberschatz zu finden. Doch drei von ihnen sind Verräter. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter entlarven, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Susan Sideropoulos nimmt an der Sendung teil. Ist sie eine Verräterin oder eine Loyale?

Hat Susan Sideropoulos einen Mann und Kinder?

Susan Sideropoulos ist seit 2006 mit ihrem Jugendfreund Jakob Shtizberg verheiratet und nach eigenen Aussagen glücklicher denn je. Kennengelernt haben die beiden sich bereits 1995 in einem jüdischen Ferienlager in Südtirol. Das Familienglück wurde 2010 mit ihrem ersten gemeinsamen Sohn ergänzt. Ein Jahr später folgte dann die Geburt ihres zweiten Sohnes.

Susan Sideropoulos: Herkunft

Susan Sideropoulos’ Nachname stammt von ihrem griechischen Vater, während ihre Mutter in Israel als Kind deutsch-jüdischer Flüchtlinge geboren wurde. Aus ihrer Herkunft hat die Schauspielerin nie einen großen Hehl gemacht: 2006 heiratete sie nach jüdischem Ritus und auch ihre zwei Söhne gehen auf eine jüdische Schule.

Susan Sideropoulos als Verena Koch bei „GZSZ“

Von 2001 bis 2011 spielte sich Susan Sideropoulos in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ als Verena Koch in die Herzen der Fans. Ihre Rolle bei „GZSZ“ lebte ein glückliches Leben mit ihrem Ehemann Leon Moreno (Daniel Fehlow). 2010 ging die Schauspielerin für drei Monate in Babypause, ihre Schwangerschaft wurde jedoch in den Verlauf der Serie miteinbezogen, sodass auch Verena und Leon ein Kind erwarteten. Oskar Moreno (damals von Linus Höhne gespielt) ergänzte schließlich ihr Familienglück bei „GZSZ“. 2011 starb Susan Sideropoulos schlussendlich nach einem Autounfall auf der Landstraße den Serientod und verließ „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.

Susan Sideropoulos spielte in „GZSZ“-Spin-offs mit

Nachdem Susan Sideropoulos bereits vor über zehn Jahren bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ausgestiegen ist, hätte niemand damit gerechnet, dass sie jemals wieder zu der Serie zurückkehren würde. Allerdings spielte sie eine Doppelrolle in dem „GZSZ"-Spin-off „Leon – Glaub nicht alles, was du siehst", das bei RTL zu sehen war.

Darin verkörperte sie neben Verena Koch auch deren Zwillingsschwester Sarah Elsässer. Rund ein Jahr später strahlte der Sender die Fortsetzung des Spin-offs aus. „Leon – Kämpf um deine Liebe" war jedoch keine zweite Staffel, sondern wurde als Spielfilm gedreht. Auch darin schlüpfte Susan Sideropoulos erneut in die Rolle der Sarah Elsässer.

Susan Sideropoulos bei „Let’s Dance“, „The Masked Singer“ und Co.

Neben Susan Sideropoulos’ bekannter Rolle der Verena Koch bei „GZSZ“ spielte sie in zahlreichen weiteren TV-Serien mit. 2007 nahm sie an der zweiten Staffel der Tanzshow „Let’s Dance“ teil und belegte dort den ersten Platz. Im Oktober 2009 trat sie anschließend in einer Folge der Serie „Alarm für Cobra 11“ als Polizistin und späterem Mordopfer auf. Zudem stand die Schauspielerin für die Serie „Küstenwache“ und für das Format „Let’s Dance – Let’s Christmas 2013“ vor der Kamera. Im Herbst 2015 verkörperte Susan die Hauptrolle in der Sat.1-Daily-Soap „Mila“, welche wegen schwacher Einschaltquoten bereits nach zehn Folgen abgesetzt wurde. 2019 war die Schauspielerin außerdem in der ProSieben-Sendung „The Masked Singer“ im Schmetterlingskostüm zu sehen, wo sie in der zweiten Folge ausschied.

Susan Sideropoulos nahm an „Showtime of my Life“ teil

Am 22.02.2022 ließ Susan Sideropoulos zusammen mit 7 weiteren Promi-Ladys bei „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ die Hüllen fallen. In der Vox-Sendung haben die Teilnehmer die Zuschauer auf eine emotionale Reise mitgenommen. Vom ersten Kennenlernen über ihre berührenden Geschichten und Erfahrungen mit Krebserkrankungen bis hin zur großen Show-Performance. Das große Ziel dahinter: Die Zuschauer für dieses Thema zu sensibilisieren. Denn wenn die prominenten Kandidaten es schaffen, vor einem Millionenpublikum blankzuziehen, kann das jeder andere vor einem Arzt erst recht.

Susan Sideropoulos ist auch Moderatorin

Neben der Tätigkeit als Schauspielerin ist Susan Sideropoulos auch zahlreich als Fernsehmoderatorin unterwegs. Angefangen hat dies im Herbst 2005, wo sie gelegentlich als Gastmoderatorin die Comedy-Nachrichtensendung „Freitag Nacht News“ auf RTL moderierte. Daraufhin folgte 2006 die Moderation der Musiksendung „Top of the Pops“. Nach einer längeren Pause, in welcher man Susan wieder viel als Schauspielerin sehen konnte, löste sie im August 2012 die derzeitige Moderatorin bei „Traumhochzeit“ für eine Neuauflage ab. Nach 2012 wurde es bezüglich Moderationen dann eher ruhiger um Susan Sideropoulos. Zuletzt moderierte sie jedoch das „Greator“-Festival, eine Veranstaltung im Bereich Persönlichkeitsentwicklung.

Susan Sideropoulos hat zwei Bücher geschrieben

Neben der Schauspielerei ist Susan Sideropoulos auch als Autorin tätig. Im März 2021 veröffentlichte sie ihr erstes Buch „Rosarotes Glück: Setz doch mal die rosarote Brille auf!“. In den rund 240 Seiten nimmt sie ihre Fans auf ihre Lebensreise mit und zeigt in einem Plauderton, wie viel besser es sich mit einer rosaroten Sicht auf die Dinge leben lässt.

Im April 2023 veröffentlichte sie schließlich ihr zweites Buch unter dem Namen „Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend – Wie du Tag für Tag Freude und Leichtigkeit einlädst“. In diesem bringt sie ihren Lesern Tools, um Gedanken ins Positive zu drehen, das gewünschte Leben zu manifestieren, Schweres und Altes loszulassen und mit dem inneren Kind Freundschaft zu schließen, näher. Darüber hinaus gibt sie Tipps für mehr Freude und Begeisterung im Alltag.

Susan Sideropoulos betreibt einen eigenen Onlineshop

Nachdem Susan Sideropoulos im März 2021 ihr erstes Buch „Rosarotes Glück“ veröffentlicht hat, folgte ein Onlineshop unter demselben Namen. In diesem können Fans aktuell natürlich ihre zwei Bücher, auf Wunsch auch mit einer persönlichen Widmung von ihr, kaufen. Dazu gibt es verschiedene Glücksarmbänder.

Susan Sideropoulos engagiert sich ehrenamtlich

Neben der Schauspielerei und der Moderation engagiert Susan Sideropoulos sich ehrenamtlich. Sie ist Botschafterin des christlichen Kinder-und Jugendwerks „Die Arche“ und des Integrationswettbewerbes „Alle Kids sind VIPs“ der Bertelsmann Stiftung. Außerdem unterstützt sie den Verein „Herzenswünsche e.V.“ für schwer erkrankte Kinder.

Hat Susan Sideropoulos einen Instagram-Account?

Susan Sideropoulos hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihr aktuell rund 205.000 Fans (Stand: September 2023). Diesen gewährt sie oftmals Einblicke in ihr Privatleben und erzählt aus ihrem Leben als sie noch jünger war. Darüber hinaus postet sie Zitate aus ihren Büchern und möchte ihren Followern damit Mut machen.

Wie hoch ist das Vermögen von Susan Sideropoulos?

Susan Sideropoulos war in den vergangenen Jahren nicht nur als Schauspielerin und Moderatorin aktiv, sondern hat auch zwei Bücher veröffentlicht. Dadurch hat sie sicherlich den ein oder anderen Euro verdient. Wie hoch ihr Vermögen genau ist, ist allerdings nicht bekannt.