Sabrina Setlur ist eine bekannte Rapperin. Sie veröffentlichte bis 2007 mehrere Alben und schaffte es als erste Rapperin in die deutschen Single-Charts. Sie wagte sich aber auch schon öfter vor die Kamera – wie zum Beispiel jetzt wieder: Im September ist sie in der RTL-Sendung ist eine bekannte. Sie veröffentlichte bis 2007 mehrere Alben und schaffte es als erste Rapperin in die deutschen Single-Charts. Sie wagte sich aber auch schon öfter vor die Kamera – wie zum Beispiel jetzt wieder: Im September ist sie in der RTL-Sendung „Die Verräter – Vertraue Niemandem “ zu sehen. In der Reality-Krimi-Show freut sie sich darauf, ihre Menschenkenntnisse zu testen.

Doch wie tickt Sabrina Setlur eigentlich privat? Wie alt ist sie? Hat sie einen Mann und Kinder? Wir haben die Rapperin genauer unter die Lupe genommen.

Sabrina Setlur im Steckbrief

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu Sabrina Setlur auf einen Blick:

Name: Sabrina Setlur

Sabrina Setlur Beruf: Rapperin

Rapperin Geburtsort: Frankfurt am Main

Frankfurt am Main Geburtstag: 10.01.1974

10.01.1974 Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Beziehungsstatus : unbekannt

: unbekannt Instagram: sabrinasetlur

Sabrina Setlur nimmt an „Die Verräter – Vertraue Niemandem“ teil

20. September 2023 fällt der Startschuss für die neue RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!". Dann versuchen 16 prominente Kandidaten in sechs Folgen einen Silberschatz zu finden. Doch drei von ihnen sind Verräter. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter entlarven, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Sabrina Setlur nimmt an der Sendung teil. Ist sie eine Verräterin oder eine Loyale? Ihre Taktik lautet in jedem Fall: So ehrlich zu sein, wie sie es im realen Leben ist.

Wer ist Sabrina Setlurs Freund?

Sabrina Setlurs letzte bekanntere Beziehung war 2001 mit Boris Becker, die mehrere Monate ging. Seitdem hält sie ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit raus – und das ganz bewusst, wie sie erklärt: „Da das Privatleben das Wichtigste für mich ist, hüte ich das auch.“ Somit ist über einen Mann an ihrer Seite aktuell nichts bekannt. Kinder hat die Rapperin keine.

So ist Sabrina Setlur aufgewachsen

Die Rapperin wurde am 10. Januar 1974 in Frankfurt am Main geboren. Dort wuchs sie als Tochter indischer Einwanderer auf. In der Oberstufe lernte sie ihre späteren Mitglieder ihrer Hip-Hop-Band „Rödelheim Hartreimprojekt“ kennen. Darunter war auch einer der Mitbegründer des Labels 3P, bei dem sie unter Vertrag ging. Ihr begonnenes BWL-Studium brach sie danach ab.

Schwester S, Lieder & Co. – Daher kennt ihr Sabrina Setlur

1995 veröffentlichte die Rapperin unter dem Pseudonym Schwester S. ihr Debüt-Album „S. ist soweit“, das es in die Top Ten der deutschen Charts schaffte. Damit gewann sie im selben Jahr ihren ersten von drei ECHOs. Im hr3 bekam sie ihre eigene Hip-Hop-Sendung. Auch danach blieb sie erfolgreich und ihre 1997 erschienene Lied „Du liebst mich nicht“ aus ihrem zweiten Album „Die neue S-Klasse“ landete auf Platz 1 der Charts. Ab da an benutzte sie auch ihren echten Namen.

Aufgrund ihres Erfolgs war sie 2003 Mitglied der Jury der dritten Staffel von „Popstars“. Nachdem ihre späteren Alben um 2007 nicht mehr gut gelaufen waren, machte sie eine kreative Pause. Sie war danach noch 2008 bei „Die Promi-Singles – Traumfrau sucht Mann“ zu sehen, das aber frühzeitig abgesetzt wurde. Bis 2014 war es lange ruhig um sie. Da nahm sie an „Grill den Henssler“ teil und war auch in verschiedenen Reality-TV-Shows zu sehen. Für die Komödie „Verpiss dich Schneewittchen“, in der Sabrina Setlur mitspielte, steuerte sie zusammen mit Eko Fresh den Titelsong bei. Zuletzt nahm sie an „Let’s Dance“ 2020 teil. Die Show verließ sie aber bereits nach der zweiten Live-Sendung.

Hat Sabrina Setlur einen Instagram-Account?

Sabrina Setlur hat einen verifizierten und öffentlichen Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihr rund 50.000 Fans (Stand: September 2023). Dort zeigt sie hauptsächlich ihren Lebensstil und ihre Liebe zum Hip-Hop.

Wie hoch ist Sabrina Setlurs Vermögen?

Durch ihre jahrelange Musikkarriere und diverse TV-Projekte hat Sabrina Setlur bislang gewiss den ein oder anderen Euro verdient. Wie hoch ihr Vermögen genau ist, ist allerdings nicht bekannt.