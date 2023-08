Täuschungen, Lügen und Wahrheit – das alles sind Stichworte für eine neue und raffinierte Sendung auf RTL. Das Konzept von „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ stammt eigentlich aus den Niederlanden, doch es gibt schon 20 verschiedene lokale Adaptionen. In der Show müssen 16 Prominente herausfinden, wer von ihnen ein falsches Spiel spielt.

Wann startet „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ im TV? Gibt es die Folgen im Stream? Und wer moderiert die Show? Alle Infos rund um Sendetermine, Stream, Moderatorin und Co. erfahrt ihr hier.

Wann startet „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ auf RTL?

„Die Verräter“ ist mit 20 lokalen Adaptionen eine der erfolgreichsten Sendungen auf der ganzen Welt. Das Original „De Verraders“ feierte seine Premiere 2021. Dort wird aktuell schon die vierte Staffel produziert. In Deutschland wird man „Die Verräter“ ab September auf RTL sehen. Der Startschuss fällt am Mittwoch, 20.09.2023, zur Primetime um 20:15 Uhr.

„Die Verräter“: Sendetermine und Sendezeit

Die erste deutsche Staffel umfasst sechs Folgen, die in einem wöchentlichen Rhythmus gezeigt werden.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Folge 1: Mittwoch, 20.09.2023, um 20:15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 27.09.2023, um 20:15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 04.10.2023, um 20:15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 11.10, 2023, um 20:15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 18.10.2023, um 20:15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 25.10.2023, um 20:15 Uhr

So seht ihr „Die Verräter“ im Stream auf RTL+

Die neue Show könnt ihr auch beim Streamingdienst RTL+ verfolgen. Dort startet die Show schon eine Woche früher, sprich am 13.09.2023, mit einer Doppelfolge. Anschließend erscheint pro Woche je eine Episode.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Mittwoch, 13.09.2023

Folge 2: Mittwoch, 13.09.2023

Folge 3: Mittwoch, 20.09.2023

Folge 4: Mittwoch, 27.09.2023

Folge 5: Mittwoch, 04.10.2023

Folge 6: Mittwoch, 11.10.2023

Worum geht es in der neuen RTL-Show?

Das Konzept der Sendung existiert nun schon seit zwei Jahren. Unter der Moderation von Sonja Zietlow ziehen 16 prominente Kandidaten in ein französisches Schloss. Hier beginnt das Spiel. Drei der Promis sind Verräter und versuchen, nicht aufzufliegen. Jede Runde muss ein Mitspieler das psychologische Strategiespiel verlassen. Nur die Zuschauer kennen die wahre Identität der Loyalen und Verräter. Die Loyalen müssen es also schaffen, die Verräter aus dem Spiel zu eliminieren. Gelingt es einem Verräter bis zum Ende alle hinters Licht zu führen, gewinnt er die Summe von 50.000 Euro allein.

Das ist der Trailer zu „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“

Mitte August hat RTL einen offiziellen Trailer zu „Die Verräter“ veröffentlicht. Was die Zuschauer erwartet, seht ihr hier:

Das ist Moderatorin Sonja Zietlow

Die Moderatiron von „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ übernimmt ein bekanntes RTL-Gesicht: Sonja Zietlow ist den meisten vom „Dschungelcamp“ bekannt, jetzt ging es für sie ins französische Schloss. Die gelernte Pilotin hat sich längst einen Namen als Moderatorin gemacht und ist aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Doch was ist über sie abseits der Kamera bekannt?

Wer sind die Kandidaten?

Insgesamt 16 Promis treten in „Die Verräter“ an. Drei von ihnen versuchen den Rest zu überlisten und spielen ein falsches Spiel. Die anderen 13 müssen verhindern, dass einer der Verräter bis zum Ende in der RTL-Show bleibt. Wer genau antritt, ist noch nicht offiziell bestätigt.