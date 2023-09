Shermine Shahrivar ist ein deutsches Model, das 2004 als „Miss Deutschland“ bekannt wurde. Die ehemalige Schönheitskönigin war in der Vergangenheit immer wieder in TV-Formaten zu sehen und ist heutzutage auch als Unternehmerin tätig. Jetzt wagt sie ein neues TV-Abenteuer: Shermine Shahrivar ist Teilnehmerin in der Reality-Krimi-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“.

Wie wurde Shermine Shahrivar einst bekannt? Hat sie einen Mann und Kinder? In welchen Shows war sie schon zu sehen? In diesem Artikel stellen wir euch das Model vor.

Shermine Shahrivar im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Shermine Shahrivar im Überblick:

Name: Shermine Shahrivar

Shermine Shahrivar Beruf: Unternehmerin, Model, Healthcoach

Unternehmerin, Model, Healthcoach Geburtstag: 17. September 1982

17. September 1982 Alter: 40 Jahre

40 Jahre Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Geburtsort: Teheran, Iran

Teheran, Iran Größe: 176 m

176 m Familienstand: ledig

ledig Kinder: eine Tochter

eine Tochter Instagram: shermineshahrivar

Shermine Shahrivar nimmt an „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ teil

20. September 2023 fällt der Startschuss für die neue RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!". Dann versuchen 16 prominente Kandidaten in sechs Folgen einen Silberschatz zu finden. Doch drei von ihnen sind Verräter. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter entlarven, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Shermine Shahrivar nimmt an der Sendung teil. Ist sie eine Verräterin oder eine Loyale?

Hat Shermine Shahrivar einen Mann und Kinder?

Ihre letzte öffentliche Beziehung hatte das Model 2016 mit dem Fiat-Erben Lapo Elkann. Seitdem ist über einen Partner nichts bekannt. Ihre zehnjährige Tochter Daliah stammt aus einer Beziehung mit dem Designer Markus Klosseck.

Shermine Shahrivar: Ihre Erfolge bei „Miss“-Wahlen

Shermine Shahrivar hat im Laufe ihrer Karriere an mehreren „Miss“-Wahlen teilgenommen. 2004 wurde sie zur „Miss Deutschland“ gekürt, ein Jahr später folgte der Titel „Miss Europa“. Kandidatin war sie ebenfalls bei der „Miss Universe“-Wahl sowie der „Miss International“-Wahl. An ihren erlangten „Miss Europa“-Titel knüpfte sich ihre TV-Karriere an.

In diesen TV-Formaten war Shermine Shahrivar zu sehen

Von 2004 bis 2005 moderierte sie das Format „Traumpartner TV“. Shermine ließ sich 2007 zudem an der Schauspielschule von Lee Strasberg in New York ausbilden. 2019 nahm sie am VOX-Format „Promi Shopping Queen“ teil. 2016 trat sie dann bei „Deutschland tanzt“ auf ProSieben an.

Shermine Shahrivar ist Unternehmerin und Health Coach

Neben ihrer Model-Karriere baute sich Shermine Shahrivar ein weiteres Standbein als ausgebildeter Health Coach auf. Sie veröffentlichte in diesem Rahmen auch ihr erstes Buch, in dem sie Tipps zum Glücklichsein und zur Ernährung gibt.

Hat Shermine Shahrivar einen Instagram-Account?

Shermine Shahrivar hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Dort finden sich neben ihren Shootings als Model auch Einblicke in ihr Leben als Mutter und Unternehmerin. Ihr folgen derzeit rund 61.600 Follower (Stand: September 2023).

Wie hoch ist das Vermögen von Shermine Shahrivar?

Die Unternehmerin hat sich als Autorin und Health Coach ein zweites Standbein aufgebaut und demnach sicherlich den ein oder anderen Euro verdient. Wie hoch Shermine Shahrivars Vermögen genau ist, ist allerdings nicht bekannt.