Pascal Hens kennen die meisten unter seinem Spitznamen „Pommes". Er ist ein ehemaliger professioneller Handballspieler, der mit der deutschen Nationalmannschaft nicht nur Europa-, sondern auch Weltmeister geworden ist. Seitdem er seine Profi-Karriere beendet hat, war er in verschiedenen TV-Formaten zu sehen. So nahm er schon an „Let's Dance" und „Schlag den Star" teil. Ab Mitte September wagt er ein ganz neues Abenteuer und ist einer der Teilnehmer von „Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

Doch wie tickt der Handballer eigentlich privat? Hat er eine Frau und Kinder? Und woher kommt sein Spitzname? Wir haben Pascal Hens genauer unter die Lupe genommen.

Pascal Hens im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu dem Handballer im Überblick:

Name: Pascal Hens

Pascal Hens Beruf: ehemaliger Handballspieler

ehemaliger Handballspieler Geburtstag: 26. März 1980

26. März 1980 Sternzeichen: Widder

Widder Größe: 2,03 m

2,03 m Geburtsort: Daun

Daun Wohnort: Hamburg

Hamburg Beziehungsstatus: verheiratet

verheiratet Kinder: einen Sohn (Noah Ben) und eine Tochter (Mila)

einen Sohn (Noah Ben) und eine Tochter (Mila) Instagram: pommes_23

Pascal Hens nimmt an „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ teil

Am 20. September 2023 fällt der Startschuss für die neue RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!". In sechs Folgen versuchen 16 prominente Kandidaten einen Silberschatz zu finden. Doch drei von ihnen sind Verräter. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter entlarven, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Pascal Hens nimmt an der Sendung teil. Ist er ein Verräter oder ein Loyaler?

Hat Pacal Hens eine Frau und Kinder?

Pascal Hens und seine Frau Angela Hens lernten sich laut „Bunte“ bereits als Kinder kennen und spielten sogar Handball gegeneinander. Seit 2002 sind die beiden offiziell ein Paar. Im Jahr 2009 heirateten sie. Im Sommer 2010 kam ihr gemeinsamer Sohn Noah Ben auf die Welt. Die Geburt der gemeinsamen Tochter Mila im Herbst 2014 vervollständigte schließlich das Familienglück des Paares.

In einem Interview mit „Bunte“ erklärte der ehemalige Handballspieler, dass seine Frau sich hauptsächlich um die Kinder kümmerte, doch damit sei seit seinem Rücktritt Schluss. „Das war sehr stressig für sie, sehr viel Arbeit. Aber sie konnte natürlich auch alles alleine koordinieren. Jetzt hat sie mich auch noch, der hier rumhüpft und seine Ideen hat. Das ist für meine Frau manchmal gar nicht einfacher, sondern schwerer. Aber ich bin jetzt natürlich auch eine Entlastung und das freut mich, dass ich ihr helfen kann.“

Pascal Hens: Warum nennt man ihn „Pommes“?

Vor allem Handball-Fans dürften Pascal Hens unter dem Spitznamen „Pommes“ kennen. Sein früherer Teamkollege Alexander Acker bei dem Verein Eintracht Wiesbaden gab ihm diesen Spitznamen. Als die beiden mit schweren Gewichten trainieren sollten, sagte Acker zur Aufforderung des Trainers: „Wie soll das denn gehen mit den Pommes-Ärmchen?“ Seitdem wird der ehemalige Handballer „Pommes“ genannt.

So verlief Pascal Hens‘ Handball-Karriere

Pascal Hens begann im Alter von sechs Jahren mit dem Handballspielen. Sein erstes Handball-Bundesligaspiel absolvierte er für die SG Wallau/Massenheim in der Saison 1999/2000. Im Jahr 2000 bekam Hens schließlich seinen ersten Bundesligavertrag und spielte bis 2002 bei Wallau/Massenheim. In seiner ersten kompletten Bundesliga-Saison 2000/2001 schaffte er dann den Durchbruch: Pascal Hens bekam große Spielanteile und wurde im März 2001 in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Im Jahr 2007 wurde er schlussendlich Weltmeister bei der 20. Handball-Weltmeisterschaft. Bei diesem Sieg erzielte er die meisten Tore für das deutsche Team. Außerdem wurde er für den Weltmeistertitel mit dem „Silbernen Lorbeerblatt“ ausgezeichnet.

Im Frühjahr 2003 wechselte der ehemalige Handballer zum HSV Hamburg. Dort spielte er auf der Position Rückraum links. Nach 13 Jahren beim HSV Hamburg beendete Pascal Hens 2017 seine Karriere als Handballer.

Pascal Hens gewann „Let’s Dance“

2019 nahm Pascal Hens an der 12. Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teil. An der Seite der Profitänzerin Ekaterina Leonova kämpfte er sich bis ins Finale und gewann die Show am Ende vor der Sängerin Ella Endlich, die eigentlich als Favoritin galt. Profitänzerin Leonova gewann mit Pascal Hens zum dritten Mal in Folge.

Pascal Hens und Ekaterina Leonova sind die Sieger von „Let’s Dance“ 2019.

© Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

In diesen Shows war Pascal Hens auch zu sehen

Neben „Let’s Dance“ sah man Pascal Hens auch in der ProSieben-Spielshow „Schlag den Star“. In 14 Spielen kämpfte er darin gegen den ehemaligen Fußballspieler Kevin Großkreutz. Schlussendlich konnte er sich mit einem Endergebnis von 64:41 gegen den Fußballer durchsetzen.

Bei „Das große Promibacken" bewies er Talent und Siegeswillen. Hens schaffte es bis ins Finale, landete dann aber hinter Daniel Boschmann und Gewinnerin Franziska Knuppe auf Platz drei.

2022 zog Pascal Hens zusammen mit insgesamt 15 weiteren Prominenten bei der Vox-Show „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ blank. Ziel der Show ist es, auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Der Sender begleitet die Promis bei ihrer emotionalen Reise vom ersten Kennenlernen über ihre berührenden Geschichten und Erfahrungen mit Krebserkrankungen bis hin zur großen Show-Performance. Die Botschaft der Stars: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt.

Wofür engagiert sich Pascal Hens?

Neben seiner Karriere als Handballspieler engagiert Pascal Hens sich auch seit vielen Jahren ehrenamtlich. Als Botschafter unterstützt er die Initiative „Respekt! Kein Platz für Rassismus“. Außerdem arbeitet er mit der Kampagne „Vergiss Aids nicht“ zusammen, für die er unter anderem in Fernsehspots zu sehen war.

Hat Pascal Hens einen Instagram-Account?

Pascal Hens hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Seinen rund 95.000 Followern (Stand: August 2023) zeigt er sich gerne mit seinen Freunden und seiner Familie. Zudem sehen ihn seine Fans auch häufiger beim Sport. In seinen gespeicherten Storys könnt ihr seine „Let’s Dance“-Reise erneut verfolgen.

Wie hoch ist das Vermögen von Pascal Hens?

Im Laufe seiner Profi-Karriere und durch die Teilnahme an diversen TV-Shows dürfte Pascal Hens gewiss den ein oder anderen Euro verdient haben. Wie hoch sein Vermögen genau ist, ist allerdings nicht bekannt.