Mariella Ahrens ist eine bekannte Schauspielerin. Sie war in vielen verschiedenen Produktionen zu sehen und wagte sich auch schon in die Welt des Reality-TVs. Nun traut sie sich erneut: Ab September ist sie in der neuen RTL-Sendung „Die Verräter – Vertraue Niemandem " zu sehen. Vor dem Start der Reality-Krimi-Show zeigt sie sich hoch motiviert: „Ich liebe Spiele, Krimis und Abenteuer!"

Doch wie tickt Mariella Ahrens eigentlich privat? Wie alt ist sie? Hat sie einen Mann und Kinder? Wir haben die Schauspielerin genauer unter die Lupe genommen.

Mariella Ahrens im Steckbrief

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu Mariella Ahrens auf einen Blick:

Name: Mariella Ahrens

Mariella Ahrens Beruf: Schauspielerin

Schauspielerin Geburtsort: Sankt Petersburg (Russland)

Sankt Petersburg (Russland) Geburtstag: 02.04.1969

02.04.1969 Sternzeichen: Widder

Widder Beziehungsstatus : unbekannt

: unbekannt Kinder : Lucia und Isabella Maria

: Lucia und Isabella Maria Instagram: mariellaahrens

Mariella Ahrens nimmt an „Die Verräter – Vertraue Niemandem“ teil

Am 20. September 2023 fällt der Startschuss für die neue RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!". Dann versuchen 16 prominente Kandidaten in sechs Folgen einen Silberschatz zu finden. Doch drei von ihnen sind Verräter. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter entlarven, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Mariella Ahrens nimmt an der Sendung teil. Ist sie eine Verräterin oder eine Loyale? Sie bezeichnet sich jedenfalls selbst nicht als gute Lügnerin, aber sagt, dass sie solche erkennen kann.

Hat Mariella Ahrens einen Mann und Kinder?

In der Vergangenheit hatte Mariella Ahrens mehrere Beziehungen, die öffentlich bekannt waren. Sie ist zudem zweifache Mutter. Ihre Tochter Isabella Maria bekam sie 1999. Ihre erste Ehe war mit dem Investmentbanker Jost Paffrath, doch die beiden trennten sich nach einem Jahr. 2004 heiratete sie Patrick Graf von Faber-Castell, der nicht nur ihre Tochter adoptierte, sondern mit ihm bekam sie auch ihr zweites Kind – Tochter Lucia.

Über den aktuellen Beziehungsstatus der Schauspielerin ist nichts bekannt.

So ist Mariella Ahrens aufgewachsen

Die Schauspielerin wurde am 2. April 1969 in Sankt Petersburg geboren. Ihre Mutter ist eine bulgarische Augenärztin, während ihr Vater ein deutscher Computerspezialist ist. Bis 1972 wuchs sie in Bulgarien auf, aber zog kurz darauf mit ihrer Familie nach Berlin-Friedrichshain, das damals noch zur DDR gehörte. Sie wollte recht früh Schauspielerin werden und bewarb sich erfolglos an der Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin. Doch sie gab nicht auf: Sie absolvierte die Schauspielausbildung an der Berliner Schule „Der Kreis“. Anfangs trat sie erst auf der Theaterbühne auf.

Daher kennt ihr Mariella Ahrens

Sie war 1995 Teil des Casts von „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“, anschließend folgten diverse Rollen. Neben verschiedenen Fernsehserien wie „SOKO Leipzig“ und „Im Namen des Gesetzes“ war sie unter anderem in mehreren „Rosamunde Pilcher“-Filmen und dem ZDF-Fernsehfilm „Die Wüstenrose“ zu sehen.

2004 traute sie sich erstmals in die Welt des Reality-TVs bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus.“ Nach diesem kurzen Ausflug kehrte sie aber wieder in die Schauspielwelt zurück, da sie das Wagnis sehr bereute. Abseits ihrer Schauspielkarriere ist sie die Vorsitzende des ehrenamtlichen Vereins Lebensherbst e. V., der sich für pflegebedürftige, ältere Menschen einsetzt. Doch nicht nur das, sie war auch unter anderem Schirmherrin der Salomon Academy in Düsseldorf.

Hat Mariella Ahrens einen Instagram-Account?

Mariella Ahrens hat einen verifizierten und öffentlichen Instagram-Account. Sie hat auf der Plattform rund 102.000 Follower (Stand: September 2023). Dort gibt sie uns Einblicke in ihr Privatleben, aber auch in das Leben als Schauspielerin.

Wie hoch ist Mariella Ahrens‘ Vermögen?

Neugierige Fans fragen sich, wie viel ihre Lieblingsstars verdienen. Durch ihre jahrelange Karriere als Schauspielerin dürfte Mariella Ahrens sicherlich den ein oder anderen Euro verdient haben. Wie hoch ihr Vermögen genau ist, ist nicht öffentlich bekannt.