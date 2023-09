Irina Schlauch schrieb Geschichte als die erste Anwältin und Podcasterin. Zudem ist sie immer wieder in verschiedenen TV-Formaten zu sehen. Im September wagt sie die Herausforderung von „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ auf RTL. schrieb Geschichte als die erste „Princess Charming“ Deutschlands. Doch sie ist ebenfalls eine erfolgreicheundZudem ist sie immer wieder in verschiedenen TV-Formaten zu sehen. Im September wagt sie die Herausforderung vonauf RTL.

Doch wie tickt die ehemalige „Princess“ eigentlich privat? Hat sie eine Freundin? Und welchen Beruf hat sie eigentlich gelernt? Wir haben Irina Schlauch genauer unter die Lupe genommen.

Irina Schlauch im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Irina Schlauch hier auf einen Blick:

Name: Irina Schlauch

Irina Schlauch Geburtsjahr: 1990

1990 Alter: 32/33

32/33 Geburtsort: Köln

Köln Beruf: Rechtsanwältin

Rechtsanwältin Freundin: Ricarda Hofmann

Ricarda Hofmann Instagram: irina.schlauch

Irina Schlauch nimmt an „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ teil

20. September 2023 fällt der Startschuss für die neue RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“. Dann versuchen drei von ihnen sind Verräter. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter entlarven, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Irina Schlauch nimmt an der Sendung teil. Ist sie eine Verräterin oder eine Loyale? Amfällt der Startschuss für die neue-Show. Dann versuchen 16 prominente Kandidaten in sechs Folgen einen Silberschatz zu finden. Dochvon ihnen sind. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Irina Schlauch nimmt an der Sendung teil. Ist sie eine Verräterin oder eine Loyale?

Hat Irina Schlauch eine Freundin?

Im Finale der ersten „Princess Charming“-Staffel entschied sich Irina für Lou. Beim Wiedersehen verrieten die beiden jedoch, dass das Liebesglück nach der Sendung nicht gehalten hat. Seit Ende 2021 ist Irina an Ricarda Hofmann vergeben. Sie ist Autorin, Podcasterin und Unterhalterin. Unter anderem arbeitet sie für Markus Krebs, einen bekannten Comedian. 2018 gründete sie den Podcast „Busenfreundin“. Zwei Jahre später folgte das gleichnamige Online Magazin und die dazugehörige Eventreihe. 2023 ist sie mit ihrem Podcast Live Programm „Pink Bubble“ auf Tour in Deutschland und Österreich.

Wie ist Irina Schlauch aufgewachsen?

Irina Schlauch wurde 1990 mit ihrer Zwillingsschwester Katrin geboren. Diese ist mittlerweile als Psychologin tätig. Die beiden Schwestern wurden sehr tolerant erzogen und pflegen noch heute ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Im Alter von 23 Jahren outete sich Irina als lesbisch. Zu ihren größten Hobbys gehören Snowboarding und Wakeboarding.

Irina Schlauch war die erste „Princess Charming“ Deutschlands

2021 wurde Irina Schlauch die erste 20 Frauen kennen. Doch in jeder Folge musste Irina entscheiden, wer von ihnen die Show verlassen muss und wer noch eine Chance hat, ihr Herz zu erobern. Im Finale standen schließlich Lou und wurde Irina Schlauch die erste „Princess Charming“ der gleichnamigen queeren Datingshow auf RTL+. Innerhalb mehrere Wochen lernte siekennen. Doch in jeder Folge musste Irina entscheiden, wer von ihnen die Show verlassen muss und wer noch eine Chance hat, ihr Herz zu erobern. Im Finale standen schließlichund Elsa . Letztere nimmt auch an der diesjährigen Staffel teil. Irina entschied sich jedoch für Lou aus Saarbrücken. Nach der Show wollten sich die beiden auch ohne Kameras kennenlernen, doch beim großen Wiedersehen offenbarten Irina und Lou, dass sie kein Liebespaar geworden sind.

In diesen Shows war Irina Schlauch schon zu sehen

„Princess Charming“ sollte nicht der letzte Fernsehauftritt von Irina Schlauch sein. Am 14.06.2023 war sie in einer Folge „Alles was zählt“ zu sehen. Dort spielte sie eine gute Freundin von Ava. Als sie bemerkt, dass Ava Interesse an einer anderen Frau hat, spielt Irina die Kupplerin.

Eine Auswahl weiterer Fernsehauftritte findet ihr hier:

2021: „Princess Charming“

„Princess Charming“ 2021: „Grill den Henssler“

„Grill den Henssler“ 2021: „Ninja Warrior Germany – Promi-Special“

„Ninja Warrior Germany – Promi-Special“ 2022: SOKO Stuttgart

SOKO Stuttgart 2022: „Das perfekte Promi-Dinner“

„Das perfekte Promi-Dinner“ 2023: „RTL Turmspringen“

„RTL Turmspringen“ 2023: „Alles was zählt“

Irina Schlauch arbeitet als Rechtsanwältin

Abseits der Kameras ist Irina Schlauch Rechtsanwältin in Köln. Nachdem klar wurde, dass sie die erste „Princess Charming“ wird, stand die Frage im Raum, ob sie ihren Beruf weiterhin ausüben möchte. Für Irina Schlauch gab es darauf nur eine richtige Antwort: Ja! Schließlich liebt sie ihren Job.

Das ist der Podcast von Irina Schlauch und Marvin Standke

Irina Schlauch und Marvin Standke führen seit Mitte 2023 einen True-Crime-Podcast mit dem Namen „Queer Crimes – Verbrechen aus der LGBTQIA+-Community“. Darin geht es um queere Menschen, die nicht nur Opfer, sondern auch Täter von Verbrechen geworden sind. Die beiden besprechen die einzelnen Fälle durch und diskutieren wichtige Fragen: Wie wird man zum Täter? Wie kann man Mitglieder der LGBTQIA+-Community schützen und unterstützen?

Hat Irina Schlauch einen Instagram-Account?

Irina Schlauch hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Ihren rund 92.000 Followern (Stand: September 2023) zeigt sie sich gerne mit ihrer Freundin Ricarda auf Reisen. Dabei dürfen Schnappschüsse aus dem Alltag natürlich nicht fehlen.

Wie hoch ist Irina Schlauchs Vermögen?

Irina Schlauch nahm schon an einigen TV-Shows teil. Außerdem verdient sie ihr Geld auch als Rechtsanwältin. Deshalb kommt bei Fans häufiger die Frage nach ihrem Vermögen auf. Dazu gibt es jedoch keine offiziellen Informationen.