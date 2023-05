Hasan Salihamidzic ist eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Profifußball. Nach seiner erfolgreichen Karriere als Spieler war „Brazzo“ als Fußballexperte für RTL und das ZDF tätig. Seit Juli 2020 arbeitet er als Sportvorstand bei der FC Bayern München AG.

Hasan Salihamidzic im Steckbrief

Die Fakten zu Hasan Salihamidzic auf einen Blick:

Name : Hasan Salihamidzic

: Hasan Salihamidzic Beruf : Ehemaliger Fußballprofi und Sportvorstand des FC Bayern München

: Ehemaliger Fußballprofi und Sportvorstand des FC Bayern München Vereine als Spieler : Hamburger SV, FC Bayern München, Juventus Turin, VfL Wolfsburg

: Hamburger SV, FC Bayern München, Juventus Turin, VfL Wolfsburg Geburtstag : 1. Januar 1977

: 1. Januar 1977 Sternzeichen : Steinbock

: Steinbock Geburtsort : Jablanica (Bosnien und Herzegowina)

: Jablanica (Bosnien und Herzegowina) Größe : 177 cm

: 177 cm Kinder : Drei

: Drei Spitzname : “Brazzo”

: “Brazzo” Instagram: brazzo_hasan_salihamidzic

Salihamidzic in seiner Zeit als Sportvorstand der Bayern: So sahen ihn die FCB-Fans

Am 31. Juli 2017 wurde Salihamidzic als neuer Sportdirektor des FC Bayern München vorgestellt. Er löste damit Matthias Sammer ab, der seinen Vertrag am 10. Juli 2016 aufgelöst hatte. Salihamidzic war unter den Anhängern der Bayern keineswegs unumstritten. Nicht wenige Kritiker hielten ihm in seinen ersten Jahren als Sportdirektor vor, lediglich eine “Marionette” der damaligen Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zu sein. Darauf konterte Salihamidzic bereits im Dezember 2018 im Interview mit der Welt am Sonntag, dass er „wahrscheinlich mehr bewegt“ habe als seine „Vorgänger in ihrer gesamten Amtszeit beim FC Bayern“.

Schließlich wurde Salihamidžić im Juli 2020 in seine aktuelle Position als Sportvorstand befördert. Damit war er für die Profimannschaft, den FC Bayern Campus inklusive der Bundesligamannschaft der FC Bayern Frauen, die Trainer sowie die damit verbundenen Funktionsteams und Abteilungen verantwortlich. Im Mai 2023 wurde er als Sportvorstand abberufen.

Hasan Salihamidzic feiert mit Mehmet Scholl den Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2005.

© Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb | Ronald Wittek

Salihamidzic privat

Der Spitzname von Salihamidzic ist “Brazzo” (“Bürschchen”). Er besitzt neben der deutschen auch die bosnisch-herzegowinische Staatsbürgerschaft. Salihamidzic hat drei Kinder (Nick, Selina und Lara June). Sein Sohn Nick spielt aktuell in der Jugendakademie des FC Bayern München.

Förderer Uli Hoeneß und interne FCB-Krisen

Seit Beginn seiner Amtszeit gilt Uli Hoeneß als sein wichtigster vereinsinterner Unterstützer. Beobachter des FC Bayern sagen Salihamidzic nach, von Hoeneß immer wieder in kritischen Situationen gestützt zu werden. Mit dem bei den Spielern beliebten Ex-Bayern-Coach Hansi Flick stand Salihamidzic seit 2020 bis zum Abgang des Trainers im Dauerkonflikt. Das führte im Frühjahr 2021 zu einer schweren Führungskrise bei den Bayern. Sogar ein Rückzug Salihamidzics wurde erstmals diskutiert. Mit der von „Brazzo“ vorangetriebenen Neuverpflichtung von Trainer Julian Nagelsmann und mehreren erfolgreichen Transferperioden änderte sich sein Image bei Fans und in der öffentlichen Wahrnehmung stärker zum Positiven.

Im Zuge der überraschenden Entlassung von Julian Nagelsmann im März 2023 geriet Salihamidzic wieder stärker in den Fokus seiner Kritiker. Im Mai 2023 wurde er von seiner Position als Sportvorstand der Bayern abberufen.

Aufgrund der sportlichen Situation der Münchner mit einer enttäuschenden Saison und dem umstrittenen Trainerwechsel hatte sich diese Entscheidung abgezeichnet.

Vom Kriegsflüchtling zum ehemaligen Sportvorstand des FC Bayern München

Im Alter von zehn Jahren begann Salihamidzic bei seinem Heimatverein FK Turbina Jablanica mit dem Fußball. Sein großes Talent wurde schnell entdeckt. Mit vierzehn Jahren wechselte er zu FK Velež Mostar und durchlief die U-15- und U-16 Nationalmannschaften Jugoslawiens. Aufgrund des Bosnienkriegs schickten ihn seine Eltern zu Verwandten nach Hamburg. Beim HSV durchlief er die Jugendabteilung und wurde 1995 in den Profikader berufen. Schnell entwickelte er sich zum Stammspieler im Mittelfeld.

Als sein Vertrag 1998 auslief, war Salihamidzic einer der begehrtesten jungen Talente im europäischen Fußball und hatte unter anderem Angebote von Borussia Dortmund, Manchester United und dem FC Barcelona. Letztlich entschied er sich für den FC Bayern München, bei dem er das Mittelfeld bis zu seinem Wechsel nach Turin 2007 prägen sollte. Nach einer kurzen Station beim VfL Wolfsburg beendete er 2012 seine Profi-Karriere.

Als Spieler gewann er mit dem FC Bayern alles, was es im deutschen und europäischen Vereinsfußball zu gewinnen gibt: Sechs Deutsche Meisterschaften, je viermal den DFB-Pokal und den Ligapokal, 2001 die Champions League sowie den Weltpokal.

Nach seiner aktiven Karriere baute er mit einem Partner ein mittelständisches Unternehmen auf. Außerdem war er zwischen 2013 und 2014 für das ZDF und RTL als TV-Experte im Einsatz. Im Jahr 2016 wurde er Markenbotschafter des FC Bayern. Nach drei Jahren als Sportdirektor des FC Bayern ist Hasan Salihamidzic seit dem 1. Juli 2020 Sportvorstand der FC Bayern München AG.