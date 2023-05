Oliver Kahn ist eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Fußball. Von 2021 bis Mai 2023 war der „Titan“ CEO des FC Bayern München. Die Informationen zur Torwart-Legende rund um seine Karriere findet ihr hier in seinem Porträt.

Oliver Kahn im Steckbrief

Alle Fakten zu Oliver Kahn auf einen Blick:

Name : Oliver Rolf Kahn

: Oliver Rolf Kahn Beruf : ehemaliger Fußballtorwart und ehemaliger Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München

: ehemaliger Fußballtorwart und ehemaliger Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München Vereine als Spieler : Karlsruher SC, FC Bayern München

: Karlsruher SC, FC Bayern München Geburtstag : 15. Juni 1969

: 15. Juni 1969 Sternzeichen : Zwillinge

: Zwillinge Geburtsort : Karlsruhe

: Karlsruhe Größe : 188 cm

: 188 cm Frau : Svenja Kahn

: Svenja Kahn Kinder: Vier

Spitzname : „Titan“

: „Titan“ Instagram: oliverkahn

Privatleben von Oliver Kahn: Frau, Kinder und Affäre mit Verena Kerth

Während seiner Profi-Karriere beim FC Bayern beherrschte das Privatleben von Oliver Kahn regelmäßig die Schlagzeilen. Im Juni 1999 heiratete Kahn seine Jugendliebe Simone Belz. Aus der Ehe gehen seine beiden Kinder Katharina-Maria (24) und David (19) hervor.

Kurz darauf entstand die zeitweise wohl bekannteste Affäre Deutschlands, als Oliver Kahn 2003 im Münchner Edel-Club P1 Verena Kerth kennenlernte und seine Frau Simone für sie verließ. Von 2003 bis 2008 waren die beiden anschließend ein Paar, ehe Oliver Kahn wieder zu Simone zurückkehrte. Dennoch hielt die Liebe nicht und das Ehepaar trennte sich im Jahr 2009 endgültig.

Noch im selben Jahr lernte Oliver Kahn bei einer Partie zwischen Karlsruhe und dem FC Bayern - die beiden Vereine in seiner Profi-Karriere - seine heutige Frau Svenja kennen. Im Juli 2011 heirateten die beiden. Im Zuge seiner neuen Ehe mit dem ehemaligen Model wurde es zunehmend ruhiger um das Privatleben von Oliver Kahn. In der Öffentlichkeit zeigt sich das Paar eher selten. In seiner zweiten Ehe wurde Kahn noch zweimal Papa: 2011 kam Sohn Julian auf die Welt und 2016 seine jüngste Tochter.

Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic waren bis Mai 2023 die Verantwortlichen beim FC Bayern München.

© Foto: picture alliance/dpa | Angelika Warmuth

Vom Torwart-Talent zur Bayern-Ikone

Oliver Kahn begann im Alter von sechs Jahren mit dem Fußballspielen. Zunächst Feldspieler, wechselte er eigenen Aussagen zufolge wegen einer Torwartuniform der „Sepp-Maier-Edition“, die er von seinem Vater geschenkt bekommen hatte, ins Tor. Sein fußballerisches Talent wurde ihm in die Wiege gelegt. Vater Rolf spielte zwischen 1963 und 1965 bereits für den Karlsruher SC in der Bundesliga. Oliver Kahn durchlief beim KSC den Jugendbereich und spielte anschließend in der Amateurmannschaft des Vereins. Sein Bundesligadebüt feierte er am 27. November 1987 gegen den 1. FC Köln. In den kommenden Jahren etablierte sich Kahn als unangefochtene Nummer eins im Tor vom KSC und zu einem der besten Torwart-Talente in Deutschland.

1994 wechselte Kahn zum FC Bayern München und avancierte mit der Ablösesumme von 4,6 Millionen Deutsche Mark (rund 2,4 Millionen Euro) zum damalig teuersten Bundesliga-Keeper. Während seiner Zeit bei den Bayern gewann er den UEFA-Pokal, acht deutsche Meisterschaften, sechs Ligapokale, sechs DFB-Pokale sowie die UEFA Champions League und den Weltpokal. Den DFB-Pokal gewann nur Bastian Schweinsteiger häufiger als Kahn.

Am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2007/08 bestritt Kahn sein letztes Pflichtspiel und beendete seine Profi-Karriere im Dress des FCB. Im Rahmen seines Abschiedsspiels im September 2008 in der Allianz-Arena zwischen den Bayern und der DFB-Elf wurde er zum Ehrenspielführer des FC Bayern München ernannt.

Kahn war gefragter TV-Experte

Nach seiner aktiven Karriere war Kahn als TV-Experte für das ZDF im Einsatz. Darüber hinaus gründete er im Jahr 2016 das Unternehmen “Goalplay”, das auf die Online-Schulung von Torhütern spezialisiert ist.

Nach seiner Karriere machte Kahn einen Master of Business Administration in Salzburg, den er im Februar 2012 erfolgreich abschloss. Unter anderem besuchte er während seines Studiums einen Kurs an der US-amerikanischen Elite-Universität Harvard. Mit dabei waren neben Kahn US-Sportstars und Prominente wie die Basketballprofis Julius Randle, Ex-Premier-League-Profi Tim Cahill sowie Hip-Hop-Sängerin Ciara.

Am Januar 2020 kehrte Kahn als neues Mitglied im Vorstand zum FC Bayern zurück. Am 1. Juli 2021 übernahm er von Karl-Heinz Rummenigge das Amt des Vorstandsvorsitzenden. Damit war Oliver Kahn bis zu seiner Abberufung im Mai 2023 der wichtigste Funktionär des FC Bayern München. Aufgrund der sportlichen Situation der Münchner mit einer enttäuschenden Saison und dem umstrittenen Trainerwechsel hatte sich diese Entscheidung abgezeichnet.

Torwart-Ikone, Anfeindungen und Depressionen

Oliver Kahn galt insbesondere während seiner Zeit als aktiver Spieler als polarisierende Reizfigur für gegnerische Fans. Während seiner Vereinskarriere wurde Kahn immer wieder mit Bananen beworfen, um ihn wegen seiner angeblichen Ähnlichkeit mit einem Gorilla zu verspotten.

Bei der Dokumentation “FC Bayern – Behind the Legend” sprach Oliver Kahn erstmals öffentlich über Depressionen, an denen er in den 1990er-Jahren litt. In der Doku erzählt Kahn: “Depressionen, Burn-out, das sind ja auch alles Dinge, die irgendwo zusammenspielen. Ende der 1990er-Jahre war ich einfach erschöpft. Ich glaube, wenn man zu Hause die eigene Treppe nicht mehr hochkommt, ohne dass man oben erschöpft umfällt – dann fängt man an, sich Gedanken zu machen.”