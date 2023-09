Dr. Eckart von Hirschhausen ist eigentlich Arzt, doch die meisten kennen ihn als Moderator, Autor oder Kabarettist. Mittlerweile ist er nicht mehr aus der deutschen TV-Landschaft wegzudenken. Er moderiert verschiedene Shows, wie beispielsweise „Was kann der Mensch?“, „Wissen vor Acht“ oder „Hirschhausens Quiz der Menschen“.

Auf dem Bildschirm ist er regelmäßig zu sehen, doch wie tickt der Moderator abseits der Kamera? Wir haben Dr. Eckart von Hirschhausen genauer unter die Lupe genommen.

Dr. Eckart von Hirschhausen im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu dem Arzt im Überblick:

Name: Dr. Eckart Axel von Hirschhausen

Dr. Eckart Axel von Hirschhausen Beruf: Arzt, Moderator, Kabarettist, Comedian, Autor, Wirtschaftsjournalist

Arzt, Moderator, Kabarettist, Comedian, Autor, Wirtschaftsjournalist Geburtstag: 25. August 1967

25. August 1967 Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Größe: 1,93 m

1,93 m Geburtsort: Frankfurt am Main

Frankfurt am Main Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: liiert

liiert Kinder: unbekannt

unbekannt Instagram: eckart_von_hirschhausen

Hat Dr. Eckart von Hirschhausen eine Frau und Kinder?

Dr. Eckart von Hirschhausen will sein Privatleben vor der Öffentlichkeit so gut es geht schützen. In einem Interview mit der „Augsburger Allgemeinen“ verriet er jedoch: „Wenn ich davon groß erzählen würde, wäre es ja nicht mehr privat! Ich bin glücklich liiert. Gerade wenn man viel in der Öffentlichkeit steht, ist es wichtig, auch Orte und Menschen zu haben, die nicht öffentlich sind.“ Ob das Paar Kinder hat, ist nicht bekannt.

Dr. Eckart von Hirschhausen studierte Medizin

Dr. Eckart von Hirschhausen studierte mit einem Stipendium in Berlin, Heidelberg und London Medizin. Von 1992 bis 1993 arbeitete er als Arzt im Praktikum am Bezirksspital Meyriez der Universität Bern und am Baragwanath Hospital der University of Witwatersrand in Südafrika. 1994 wurde er an der Universität Heidelberg mit einer Arbeit zum Thema „Wirksamkeit einer intravenösen Immunglobulintherapie in der hyperdynamen Phase der Endotoxinämie beim Schwein“ promoviert. Im Januar 2022 wurde Dr. Eckart von Hirschhausen außerdem zum Honorarprofessor im Fachbereich Medizin der Philipps-Universität Marburg ernannt, nachdem er bereits in den vergangenen Jahren mehrere Vorträge in der medizinischen Lehre gehalten hatte.

Dr. Eckart von Hirschhausens medizinisches Kabarett

Schon während seiner Studienzeit sammelte Dr. Eckart von Hirschhausen erste Bühnenerfahrungen als Zauberkünstler und Varietémoderator. Daraufhin schuf er in der Kombination von wissenschaftlichen Inhalten und komödiantischer Darbietung das medizinische Kabarett als neues Genre, bei dem er Wert auf die Themen Laienaufklärung und Gesundheitsförderung legt. In seinen Bühnenprogrammen bringt er den Zuschauern auf humorvolle Art und Weise medizinische Themen nahe und widmet sich auch Themen wie Glück und Liebe. Von 2013 bis 2017 war Dr. Eckart von Hirschhausen bereits mit seinem fünften Programm „Wunderheiler – Wie sich das Unerklärliche erklärt“ unterwegs. Im Dezember 2017 feierte sein sechstes Bühnenprogramm „Endlich“ Premiere.

Hier bekommt ihr einen Überblick der bisherigen Kabarettprogramme von Dr. Eckart von Hirschhausen:

2001: „Filetspitzen“

2002: „Sprechstunde“

2005: „Glücksbringer“

2009: „Liebesbeweise“

2013: „Wunderheiler“

2017: „Endlich“

Das sind die Bücher von Dr. Eckart von Hirschhausen

Nach seiner Ausbildung zum Arzt absolvierte Dr. Eckart von Hirschhausen ab 1994 ein Wissenschaftsjournalismusstudium und schreibt seitdem als Gastautor für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften wie „Der Tagesspiegel“, „Welt am Sonntag“ und „Focus“. Im Jahr 2007 begann er dann mit der Veröffentlichung seines ersten Buches „Langenscheidt Arzt–Deutsch / Deutsch–Arzt: Lachen, wenn der Arzt kommt“ seine Karriere als Schriftsteller. Seitdem hat er zahlreiche weitere Bücher veröffentlicht. In diesen kombiniert er die Themen Medizin und Humor, was bei den Lesern so gut ankommt, dass seine beiden Werke „Die Leber wächst mit ihren Aufgaben“ und „Glück kommt selten allein…“ monatelang die Spitze der Bestsellerlisten im Bereich Sachbuch anführten.

Eine Auswahl an Büchern, die Dr. Eckart von Hirschhausen bisher veröffentlicht hat:

2007: „Langenscheidt Arzt–Deutsch / Deutsch–Arzt: Lachen, wenn der Arzt kommt“

2008: „Die Leber wächst mit ihren Aufgaben – Komisches aus der Medizin“

2009: „Glück kommt selten allein...“

2009: „Mein Glück kommt selten allein… Tagebuch: Glück kommt mit deinem persönlichen Glücks-Tagebuch!“

2012: „Wohin geht die Liebe, wenn sie durch den Magen durch ist?“

2016: „Wunder wirken Wunder – Wie Medizin und Magie uns heilen“

2018: „Die bessere Hälfte – Worauf wir uns mitten im Leben freuen können“

2021: „Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben“

Dr. Eckart von Hirschhausen als Moderator

Neben seiner Karriere als Kabarettist ist Dr. Eckart von Hirschhausen auch als Moderator tätig. Von 1998 bis 2003 moderierte er im hr-fernsehen die wöchentliche Ratgebersendung „service: gesundheit“. Von 2004 bis 2006 löste er außerdem im ARD-Wissenschaftsmagazin „W wie Wissen“ in der eigenen Rubrik „Hirschhausen wills wissen“ die Fragen der Zuschauer. In der Late-Night Sendung „Schmidt und Pocher“ hatte er von 2007 bis 2008 mit der „Hirschhausen Akademie“ sogar seine eigene Rubrik.

Gemeinsam mit der Fernsehmoderatorin Bettina Tietjen führte Dr. Eckart von Hirschhausen des Weiteren von September 2009 bis November 2014 einmal im Monat durch die NDR-Talksendung „Tietjen und Hirschhausen“ und lud hierfür prominente Talkgäste aus Politik, Kultur, Sport und Gesellschaft ein. Zum 28. November 2014 verließ Hirschhausen die Talkshow schließlich auf eigenen Wunsch.

„Was kann der Mensch?“ – Das ist seine neue Show

Mit „Die Hirschhausen-Show – Was kann der Mensch?“ moderiert Hirschhausen eine neue Samstagabend-Show im Ersten. Darin zeigt der Arzt und Moderator, zu welchen spektakulären Höchstleistungen Menschen in der Lage sind, welches Wunder in jedem von uns steckt, und liefert Hintergrundinfos. Außerdem begrüßt er eine prominente Gäste, wie unter anderem im September Vanessa Mai, Joachim Llambi, Jana Ina Zarrella und Harald Krassnitzer. Über die neue Show sagt Hirschhausen: „Ich freue mich sehr auf diese neue Sendung. Besonders auf den Bodypainter Johannes Stötter, der aus menschlichen Körpern unglaubliche Illusionen zaubert. Spannend wird es, wenn Strongman Volker Bauer das Seil bei einem Bungee-Sprung mit purer Muskelkraft halten will. Und die Artistin Lili Paul-Roncalli zeigt, wie biegsam der menschliche Körper mit jahrelangem Training werden kann. Da kann sich jeder an Beweglichkeit noch was abschauen!“

Dr. Eckart von Hirschhausen präsentiert „Hirschhausens Quiz des Menschen“

Seit September 2010 moderiert Dr. Eckart von Hirschhausen die ARD-Quizshow „Hirschhausens Quiz des Menschen“, die bis 2013 „Das fantastische Quiz des Menschen“ hieß. In der Sendung werden Themen wie der menschliche Körper und medizinische Phänomene angesprochen. Dafür lädt Dr. Eckart von Hirschhausen prominente Gäste ein, die in Teams gegeneinander antreten. In mehreren Runden müssen sie dann Quizfragen nach dem Multiple-Choice-Prinzip beantworten oder spielerische Aufgaben lösen, um Punkte zu sammeln. Das Gewinnerteam spendet das gewonnene Geld schlussendlich für einen guten Zweck.

Das waren seine Corona-Reportagen

Dr. Eckart von Hirschhausen hat von 2020 bis 2021 drei Reportagen zum Thema Corona-Pandemie veröffentlicht. In „Hirschhausen auf Intensiv“ begab er sich in ein Krankenhaus, um mitzuverfolgen, wie sich das Notfallzentrum auf einen unbekannten Ansturm von infektiösen Patienten vorbereitet. In der Dokumentation „Hirschhausen als Impfproband“ nahm er die Zuschauer mit auf den Weg zum Probanden eines bisher dato nicht zugelassenen Corona-Impfstoffes. In seinem dritten Corona-Film „Hirschhausen – Corona ohne Ende?“ befasste der Arzt sich schließlich mit dem Thema „Long Covid“ und dessen Folgen.

Dr. Eckart von Hirschhausen in „Hirschhausen und Long-Covid“

Nachdem Dr. Eckart von Hirschhausen von 2020 bis 2021 bereits drei Reportagen zum Thema Corona-Pandemie veröffentlicht hat, ist er nun regelmäßig in „Hirschhausen und Long-Covid“ im Ersten zu sehen. Darin verfolgt er die Geschichten von Menschen, die an Long Covid leiden. Und auch er hat die Vermutung, selbst an Long Covid erkrankt zu sein, denn nach der Akutinfektion Mitte März 2022 wurden bei einer Blutuntersuchung „micro-clots“ in seinem Blut diagnostiziert. Kleine Gerinnsel, vermutlich mitverantwortlich für Long Covid. Er testet daraufhin eine experimentelle Behandlung, die Blutwäsche, an sich selbst. Außerdem deckt er auf: Mediziner beobachten seit kurzem ein Problem mit der mRNA-Impfung. Einige Menschen entwickeln durch die Impfung das Post-Vakzin-Syndrom, das Long Covid sehr ähnelt. Dr. Eckart von Hirschhausen ist davon überzeugt, dass diese unbequeme Wahrheit auf keinen Fall verschwiegen werden sollte.

„Team Hirschhausen! Einfach besser leben“

Im Sommer 2022 war Hischhausen mit einer neuen Show im Ersten zu sehen. 14 Folgen lang ging er in „Team Hirschhausen! Einfach besser leben“ gemeinsam mit seinem prominenten Team auf dem Sendeplatz von „Sturm der Liebe“ lebensnahen Themen auf den Grund. In dem Format standen körperliche und geistige Gesundheit, aber auch gesellschaftlich relevante Themen wie nachhaltiges Leben oder generationsübergreifendes Wohnen standen im Mittelpunkt. Das fünfköpfige „Team Hirschhausen“ brachte Expertise und Fachwissen aus den verschiedensten Bereichen des Lebens mit ein.

Das „Team Hirschhausen“ im Überblick:

ARD-Wetter-Experte Sven Plöger

Ärztin Dr. Yael Adler

Seniorin Johanna Höfel

Koch Philipp Zitterbart

Verbraucher-Expertin Katharina Adick

Dr. Eckart von Hirschhausen engagiert sich ehrenamtlich

Neben seiner Karriere als Arzt und Fernsehmoderator engagiert sich Dr. Eckart von Hirschhausen ehrenamtlich. Im Jahr 2008 gründete er die Stiftung „Humor hilft Heilen“, die Clowns in Krankenhäuser und Pflegeheime bringt, sich für die Weiterbildung von Ärzten, Pflegekräften und Clowns einsetzt und die positive Wirkung des therapeutischen Lachens verbreitet. Darüber hinaus fördert der Arzt als Lesebotschafter die „Stiftung Lesen“, die „Stiftung Deutsche Depressionshilfe“ und „Ärzte ohne Grenzen“. Im März 2020 gründete Dr. Eckart von Hirschhausen außerdem die „Stiftung Gesunde Erde Gesunde Menschen gGmbH“, die unter anderem Förderungen von der „Bill & Melinda Gates Foundation“ erhält.

Wie hoch ist Hirschausens Vermögen?

Beruflich läuft es bei Dr. Eckart von Hirschhausen sehr gut. Da dürfte er im Laufe der Jahre den ein oder anderen Euro verdient haben. Wie hoch sein Vermögen mittlerweile ist, ist jedoch nicht bekannt.