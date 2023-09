ChrisTine Urspruch ist eine deutsche Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle als Rechtsmedizinerin „Alberich“ im „Tatort“ einem breiteren Publikum bekannt geworden ist. Sie übernahm jedoch bereits zahlreiche weitere Rollen in Serien und Filmen wie in „Das Sams“, „Dr. Klein“ und „SOKO“. Im September 2023 wagt sie nun ein ganz neues Abenteuer: Zusammen mit 15 weiteren Promis nimmt sie an der neuen RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ teil.

Doch wie tickt die Schauspielerin eigentlich privat? Hat sie einen Mann und Kinder? Und in welchen Serien und Filmen hat sie noch mitgespielt? Wir haben ChrisTine Urspruch genauer unter die Lupe genommen.

ChrisTine Urspruch im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu ChrisTine Urspruch auf einen Blick:

Name: Christine Urspruch (selbstgewählte Schreibweise ChrisTine Urspruch)

Christine Urspruch (selbstgewählte Schreibweise ChrisTine Urspruch) Beruf: Schauspielerin

Schauspielerin Geburtstag: 16. September 1970

16. September 1970 Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Größe: 1,32 m

1,32 m Geburtsort: Remscheid

Remscheid Wohnort: Wangen im Allgäu

Wangen im Allgäu Beziehungsstatus: geschieden

geschieden Kinder: eine Tochter (Lilo)

eine Tochter (Lilo) Instagram: christine_urspruch

ChrisTine Urspruch nimmt an „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ teil

Am 20. September 2023 fällt der Startschuss für die neue RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!". Dann versuchen 16 prominente Kandidaten in sechs Folgen einen Silberschatz zu finden. Doch drei von ihnen sind Verräter. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter entlarven, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch ChrisTine Urspruch nimmt an der Sendung teil. Ist sie eine Verräterin oder eine Loyale?

Hat ChrisTine Urspruch einen Mann und Kinder?

ChrisTine Urspruch war in der Vergangenheit bereits zweimal verheiratet. Von 2000 bis 2004 mit dem Schauspieler und Autor Frank Dukowski und von 2007 bis 2014 mit dem Theaterregisseur Tobias Materna. Mit Letzterem hat sie eine gemeinsame Tochter. Lilo erblickte im Jahr 2004 das Licht der Welt. In der WDR-Talkshow „Kölner Treff“ sagte ChrisTine Urspruch 2021 über ihre gescheiterte Ehe: „Das war mein Lebenstraum, und es hat sich alles so gut angefühlt in der Umgebung“. Das Paar zog damals zusammen ins Allgäu und baute sich dort ein gemeinsames Leben auf. Weiter ergänzte sie: „Das war der Mann meines Lebens. Ich habe vielleicht Anzeichen nicht gemerkt oder spüren wollen, dass es nicht mehr so stimmt. Vielleicht habe ich es auch hochgehalten und idealisiert...“ Aktuell wünscht sie sich einen neuen Partner an ihrer Seite, wie sie im Interview mit der Zeitschrift „Meins“ preisgab: „Ich würde mich so gern neu verlieben. Mit Schmetterlingen im Bauch. Und gar nicht mehr schlafen können.“

So erklärt ChrisTine Urspruch die Schreibweise ihres Namens

ChrisTine Urspruch schreibt ihren Namen am liebsten mit einem großen T, wie sie bereits in zahlreichen Interviews erklärt hat. Gegenüber der „Super Illu“ deckte sie erst vor kurzem auch die Gründe hierfür auf: „Ich wollte Größe zeigen. Diese Großschreibung ist für mich der spielerische Umgang mit meinem Namen und künstlerische Freiheit.“ Bereits zahlreiche Jahre früher, im Jahr 2013, erklärte sie auch im Interview mit dem „General-Anzeiger“, dass das große T ihr persönliches Ausrufezeichen ist. „Es ist der spielerische Umgang mit Klein und Groß. Und eine Art der Selbstbestimmung, die ich mir durch diese Schreibweise gegeben habe.“

ChrisTine Urspruch: So begann ihre Karriere als Theaterschauspielerin

ChrisTine Urspruch hat sich bereits früh für die Schauspielerei interessiert. Nachdem sie zunächst ein Lehramtsstudium gestartet hatte, dies jedoch schon nach kurzer Zeit wieder abbrach, entschied sie sich, sich der Theatergruppe „Brot und Spiele“ anzuschließen. Daraufhin wurde das Theater in Bonn auf sie aufmerksam, das sie für die Verkörperung der Ophelia in „Hamlet“ engagierte. Anschließend folgten weitere Engagements in München, Basel und Wiesbaden. Darüber hinaus war ChrisTine Urspruch Ensemblemitglied am Volkstheater Wien, wo sie im September 2012 die Rolle als „Die kleine Frau“ in Peter Turrinis Volksstück „Der Riese von Steinfeld“ übernahm.

ChrisTine Urspruch: Rollen in „Das Sams“, „Dr. Klein“ und Co.

Der große Durchbruch gelang ChrisTine Urspruch im Jahr 2001 mit ihrer Rolle des Sams in dem Film „Das Sams“. Und auch in den Fortsetzungen „Sams in Gefahr“ (2003) und „Sams im Glück“ (2012) übernahm sie die Hauptrolle. Daraufhin folgten zahlreiche weitere Rollen in Filmen und Serien, darunter „Dornröschen“ „SOKO Stuttgart“ und „SOKO Wismar“. 2014 übernahm sie schließlich die Rolle der Kinderärztin „Dr. Klein“ in der gleichnamigen ZDF-Serie. In dieser war sie bis 2019 zu sehen.

ChrisTine Urspruch spielt „Alberich“ im „Tatort“ Münster

Ihre bekannteste Rolle bekam ChrisTine Urspruch wohl durch die ARD-Serie „Tatort". In den Münsteraner Folgen rund um den Ermittler Thiel und den Rechtsmediziner Boerne spielt sie seit 2002 die Rolle der Rechtsmedizinerin Silke Haller, die von ihren Kollegen auch liebevoll „Alberich" genannt wird. Die Folgen mit ChrisTine Urspruch erzielen regelmäßig Rekordzuschauerzahlen.

Hat ChrisTine Urspruch einen Instagram-Account?

ChrisTine Urspruch hat einen öffentlichen, bisher jedoch noch nicht verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihr aktuell rund 30.300 Fans (Stand: September 2023). Diesen gewährt sie hin und wieder Einblicke in ihr Privatleben. Darüber hinaus lässt sie sie oftmals hinter die Kulissen vom „Tatort“ blicken.

Wie hoch ist das Vermögen von ChrisTine Urspruch?

ChrisTine Urspruch ist seit zahlreichen Jahren als Schauspielerin beim „Tatort“ tätig und hat darüber hinaus in vielen weiteren TV-Serien und -Filmen mitgespielt. So wird sie sicher den ein oder anderen Euro verdient haben. Wie hoch ihr Vermögen genau ist, ist allerdings nicht bekannt.