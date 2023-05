Bodo Ramelow (Die Linke) ist deutscher Politiker und seit März 2020 wieder Ministerpräsident des Freistaates Thüringen. Er ist außerdem der erste Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes, der der Partei Die Linke angehört. Von November 2021 bis Oktober 2022 war er turnusgemäß Präsident des deutschen Bundesrates und seit dem 1. November 2022 ist er dessen Erster Vizepräsident.

Bodo Ramelow im Porträt: Partei, Herkunft und Familie

Name : Bodo Ramelow

: Bodo Ramelow Geburtstag : 15.02.1956

: 15.02.1956 Geburtsort : Osterholz-Scharmbeck

: Osterholz-Scharmbeck Ehefrau : Germana Alberti vom Hofe

: Germana Alberti vom Hofe Kinder: zwei Söhne

zwei Söhne Ausbildung : Einzelhandelskaufmann

: Einzelhandelskaufmann Bücher: "Ich kämpfe weiter": Bodo Ramelow in 162 neuen Zitaten von A bis Z

"Ich kämpfe weiter": Bodo Ramelow in 162 neuen Zitaten von A bis Z Partei: Die Linke

Bodo Ramelow privat: Studium und Familie

Bodo Ramelow wuchs in Osterholz-Scharmbeck (Niedersachsen) und Nieder-Wiesen (Rheinhessen) in einem evangelischen Elternhaus mit drei Geschwistern auf. Als er acht Jahre alt war, starb sein leiblicher Vater Erwin an den Folgen einer Kriegsverletzung. Seine Mutter war eine alleinerziehende Hauswirtschaftsleiterin aus der traditionsreichen lutherischen Familie Fresenius.

Ramelow beendete 1971 die Hauptschule mit dem Hauptschulabschluss. Als Kind hatte er eine Lese- und Rechtschreibstörung (er konnte nach eigenen Angaben „nicht ordentlich“ schreiben). In den Jahren 1971 bis 1974 erlernte er bei Karstadt in Gießen den Beruf zum Kaufmann im Einzelhandel. Später erwarb Ramelow an der kaufmännischen Berufsaufbauschule in Marburg 1975 die Mittlere Reife und 1977 die kaufmännische Fachhochschulreife.

Ab 1977 arbeitete er als Substitut zur Einarbeitung bei der Karstadt AG sowie beim früheren Kaufmarkt HaWeGe in Marburg-Cappel. Später wurde Ramelow Filialleiter bei der Jöckel Vertriebs GmbH in Marburg. Von 1981 bis 1990 war Ramelow Gewerkschaftssekretär in Mittelhessen, von 1990 bis 1999 Landesvorsitzender der Gewerkschaft HBV (heute ver.di) in Thüringen. Von 1992 bis 1999 war er Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft eG in Erfurt.

Ramelow ist seit November 2006 in dritter Ehe mit der Italienerin Germana Alberti vom Hofe verheiratet, einer Supervisorin und Organisationsentwicklerin bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Er ist Protestant und hat zwei erwachsene Söhne aus erster Ehe. Er lebt in Erfurt und Saalburg.

Bodo Ramelow am Faschingsdienstag in Thüringen.

Ramelows politische Karriere: Gewerkschaft, Ministerpräsident und Bundesrat

Von 1981 bis 1990 arbeitete Ramelow als Gewerkschaftssekretär in Mittelhessen. 1990 kehrte er Hessen den Rücken und ging nach Thüringen, um „beim Aufbau der neuen Gewerkschaftsstrukturen“ zu helfen, wie es auf seiner Website heißt. In Thüringen war Ramelow dann bis 1999 Landesvorsitzender der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen.

1999 trat Bodo Ramelow der Partei PDS (Partei des Demokratischen Sozialismus) bei, im selben Jahr zog er nach den Landtagswahlen in den Thüringer Landtag ein. 2001 wurde er Fraktionsvorsitzender im Land. 2005 errang er ein Bundestagsmandat und stieg aus dem Thüringer Landtag aus. 2007 wurde aus der PDS die Linke und Ramelow deren Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2009.

2014 wurde er zum Ministerpräsidenten Thüringens und zum ersten Ministerpräsidenten der Partei die Linke gewählt und hat diese Funktion seitdem inne. Turnusgemäß ist er seit November 2021 Bundesratspräsident.

Candy Crush in der Corona-Krisensitzung

Für Aufsehen sorgte Ramelow 2022, als er zugab, während wichtiger Besprechungen zu Corona-Regeln Candycrush zu zocken. Dass der Politiker gerne am Handy zockt, gab er schon vorher zu. Er benutzte sein Zockertum im Landtagswahlkampf 2019.