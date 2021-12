Die Corona-Variante Omikron breitet sich international aus – und zwar schnell. Die Coronazahlen in Deutschland sinken aktuell, Experten befürchten jedoch, dass selbsthaben. Da Omikron relativ neu ist, lassen sich viele Eigenschaften aber noch nicht mit Sicherheit beschreiben. „Es sind noch mehr Fragen über Omikron offen als beantwortet“, sagte die Infektiologin Jana Schroeder von der Stiftung Mathias-Spital in Rheine der Deutschen Presseagentur. Was bisher bekannt ist oder vermutet wird: