Er ist eher sachlich und kühl, der neue Bundeskanzler. Olaf Scholz war lange Finanzminister, dann Vizekanzler. Für seine mitreißenden Reden und Emotionen ist er allerdings nicht bekannt. Dennoch wurde er Ende des Jahres 2021 von der Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in Deutschland ins Amt des Bundeskanzlers gewählt und folgt damit auf Angela Merkel. Das soll schon etwas heißen.

Wer ist Olaf Scholz? Wie ist der Bundeskanzler privat? Hat er Frau und Kinder? Alle Infos zu Alter, Größe, Werdegang und mehr in diesem Artikel.

Steckbrief zu Olaf Scholz: Alter, Größe, Twitter

Seit dem 8. Dezember 2021 ist Olaf Scholz neuer Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Der Politiker im Überblick:

Name: Olaf Scholz

Alter: 63 Jahre

Geboren: 14.06.1958 in Osnabrück

Größe: 1,70m

Studium: Rechtswissenschaft

Twitter: Olaf Scholz

Olaf Scholz’ Familie: Hat er Frau und Kinder?

Olaf Scholz wuchs mit seinen Eltern und seinen Brüdern Jens und Ingo im Hamburger Stadtteil Rahlstedt auf. Der Bundeskanzler ist mit einer Politikerin verheiratet. Seine Frau Britta Ernst (SPD) hat er im Jahr 1998 geheiratet. Kinder haben die beiden Medienberichten zufolge allerdings keine.

Olaf Scholz Gehalt: Wie viel verdient der Kanzler?

Die meisten Politiker sprechen nicht über ihr Gehalt. Olaf Scholz aber hat Ende Juni in einem Interview mit der Bild-Zeitung verraten, wie viel er damals verdient hat. Zu dem Zeitpunkt war er noch Stellvertreter der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er sagte offen, er verdiene „gut 200.000 Euro brutto im Jahr“. Damit zähle er also als einer der Spitzenverdiener in Deutschland. „Mit meinem Gehalt ist man in Deutschland reich“, sagte Scholz weiter. Für „Viel-Verdiener“ will seine Partei, die SPD, höhere Steuern einführen.

Olaf Scholz früher: Schon jung bei der SPD gestartet

Bereits während seiner Schulzeit (1975) trat der damals 17-jährige Olaf Scholz seiner Partei, der SPD bei. Bis in die 1990er Jahre hinein engagierte er sich für die Jungsozialisten (Jusos). Dort war Scholz stellvertretender Bundesvorsitzender. Währenddessen studierte Olaf Scholz Rechtswissenschaft an der Universität Hamburg. Er hat eine Zulassung als Rechtsanwalt. Als er 1998 in den Bundestag kam, gab er seinen Beruf als Fachanwalt für Arbeitsrecht schließlich auf.

Neujahrsansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz: Video

Das Zitat von Olaf Scholz auf Twitter zu seiner Neujahrsansprache: „Wir brechen auf in eine neue Zeit. Eine Zeit, die gut wird, wenn wir sie aktiv gestalten. Denn es macht einen Unterschied, dass wir unser Schicksal entschlossen selbst in die Hand nehmen. Bleiben wir zusammen!“ Hier das ganze Video auf Twitter:

Nach nur drei Wochen im Amt hielt Kanzler Scholz seine große Ansprache. Sie steht im Zeichen der Pandemie. Olaf Scholz spricht darin über das „beschissene“ Jahr 2021 und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, an Silvester vorsichtig zu sein. „Tun wir miteinander alles – aber auch wirklich alles – dafür, dass wir Corona im neuen Jahr endlich besiegen können“, sagte er.

Olaf Scholz: Spekulationen über rechtes Auge und Krankheit kursieren

Wenn man den aktuellen Bundeskanzler Olaf Scholz googelt, ist eine der ersten vorgeschlagenen Suchanfragen „Olaf Scholz rechtes Auge“. Es gibt Menschen, die beim Kanzler ein Glasauge vermuten. Dafür gibt es allerdings keinerlei Hinweise – weder auf eine Krankheit, noch auf einen Unfall.

Dennoch hat sich Scholz im Laufe seiner Karriere optisch stark verändert. Wo nun eine Halbglatze ist, war in den 80er Jahren eine lange Lockenmähne zu sehen. Er selbst sagt außerdem, er habe in den Anfängen der 2000er Jahre etwa 15 Kilo abgenommen.