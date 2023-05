Britta Ernst war für viele Menschen in Deutschland keine bekannte Persönlichkeit. Lediglich in Brandenburg, wo sie bis zum 17. April 2023 die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport war, kannte sie (fast) jeder. Doch seit dem Dezember 2021 hat sie eine Rolle, die sie auch auf internationaler Bühne bekannt macht: Sie ist die Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz. Wer ist die Frau des Kanzlers? Hat sie Kinder, wer ist ihre Familie? Alle wichtigen Infos hier im Überblick.

Britta Ernst ist 1961 in Hamburg geboren. Bis heute hat sie neben ihrer Wohnung in Potsdam einein der Hansestadt - sie bleibt also weiterhin verbunden mit ihrem Heimatort. Ihre politische Karriere begann sie in Hamburg und, seit 1978 ist sie als Mitglied in deraktiv. 1997 wurde sie in die Hamburger Bürgschaft gewählt, davor hatte sie verschiedene Stationen als Referentin durchlaufen. Bis 2011 war sie in der Hamburger Bürgschaft vertreten, unter anderem war sie dort die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD und die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion. Ihr Mann, Olaf Scholz , war während dieser Zeit ebenfalls in der Hamburger Bürgschaft vertreten und war von 2011 bis 2018 der Erstevon Hamburg. 2011 verließ Britta Ernst die Hamburger Bürgerschaft. Von 2014 bis 2017 arbeitete sie als Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, bevor sie nach Brandenburg zog und im Kabinett von Ministerpräsident(SPD) ebenfalls das Bildungsministerium übernahm. Von diesem Amt trat sie am 17. April 2023 zurück.