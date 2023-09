Millionen von Menschen strömen jährlich zum weltweit größten Volksfest, dem Oktoberfest in München. Seit der Premiere in 1810 konnte es nur 26-mal nicht stattfinden. Zuletzt machte Corona für zwei Jahre einen Strich durch die Rechnung von Zeltbetreibern und Fans des Oktoberfestes. Nach der Wiedereröffnung 2022 verwandelt sich die Theresienwiese auch 2023 in die traditionsreiche Wiesn: zum 188 Mal. Wann öffnen die Zelte, ab wann und zu welchem Preis wird es Bier geben und was sind die Einlassregeln und Neuheiten? Alle wichtigen Informationen über das Oktoberfest 2023 in 10 Punkten:

1. Wo findet das Oktoberfest 2023 statt?

Die Theresienwiese in München ist erneut der Ort des Oktoberfestes. Laut offiziellen Angaben des Oktoberfestes geht der Name zurück auf die Prinzessin Therese, die der Kronprinz Ludwig von Bayern 1810 heiratete. Zum Anlass der Hochzeit wurde auf der Wiese am heutigen Stadtrand Münchens das erste Oktoberfest veranstaltet. Auch 2023 wird es sich auf dieser riesigen Festwiese in seiner vollen Pracht entfalten.

2. „O'zapft is“: Von wann bis wann geht das Oktoberfest 2023?

Der Startschuss für die Wiesn 2023 erfolgt traditionell mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Dieter Reiter am 16. September um 12 Uhr mittags in der Schottenhamel-Festhalle. Das Spektakel wird vom BR sogar im Livestream übertragen. Das Oktoberfest 2023 erstreckt sich vom 16. September bis zum 3. Oktober 2023. Zur Eröffnung öffnen die Zelte schon um 9 Uhr. Die weiteren Öffnungszeiten variieren dabei je nach Tag.

3. Die Öffnungszeiten der Wiesn 2023: Wie lange gibt es Bier und Musik?

Die Öffnungszeiten des Oktoberfestes sind wie folgt:

Montag bis Freitag: 10:00 Uhr morgens bis 22:30 Uhr abends.

Samstags, sonntags und am Feiertag (3. Oktober): 9:00 Uhr morgens bis 23:30 Uhr abends.

Der Bierausschank beginnt offiziell um 12:00 Uhr mittags und endet um 22:30 Uhr in den großen Festhallen. In den kleineren Zelten kann das Bier bis 23:00 Uhr genossen werden.

4. Die Bierpreise beim Oktoberfest 2023: So viel kostet eine Maß auf der Wiesn

Die Preise für eine Maß Bier variieren leicht, aber es kann mit Kosten zwischen 12,60 und 14,90 Euro rechnen. Die Preise für alkoholfreie Getränke bewegen sich in einem ähnlichen Rahmen. Die genauen Bierpreise 2023 gibt es hier

6. Die Regeln beim Oktoberfest: Was darf mitgenommen werden?

Rucksäcke und große Taschen sind auf dem Gelände grundsätzlich verboten.

Mitgebrachte Taschen und Rucksäcke dürfen ein Volumen von höchstens drei Litern haben und nicht größer als 20 cm x 15 cm x 10 cm sein.

Gegenstände wie Glasflaschen, ätzende oder färbende Substanzen sowie potenzielle Waffen sind nicht gestattet.

Kinderwagen sind an Samstagen und am letzten Wiesntag (3. Oktober) ganztägig und an den übrigen Tagen ab 18 Uhr nicht erlaubt.

Fahrräder, Roller und Skateboards sind auf dem Festgelände nicht gestattet.

Haustiere sind nicht erlaubt, außer Assistenzhunde.

6. Sicherheit und Angebote für Frauen und Mädchen: Gutscheine für Frauen-Nacht-Taxi

Seit 2003 engagieren sich drei Münchner Vereine im Rahmen der Aktion "Sichere Wiesn" intensiv in den Bereichen Prävention und Hilfe speziell für Mädchen und Frauen. Am Safe Space, der früher als Security Point bekannt war und sich vor Ort befindet, finden Mädchen und Frauen, die sich in Notlagen befinden oder sich unsicher, orientierungslos oder bedroht fühlen, Unterstützung. Dieser Schutzraum bietet Hilfe für verschiedene Situationen, einschließlich des Verlusts von Freunden, Schlüsseln oder Orientierung. Mitarbeiterinnen des Safe Spaces sind bereit, Besucherinnen bei der sicheren Heimreise zu unterstützen, und sie bieten die Möglichkeit, Handy-Akkus aufzuladen. In schwierigen Situationen wie körperlicher oder sexueller Gewalt oder psychischen Krisen stehen die Mitarbeiterinnen des Safe Spaces ebenfalls einfühlsam zur Seite. Die Polizei und das Kreisverwaltungsreferat sind ebenfalls vor Ort.

Der Safe Space für Mädchen und Frauen ist im Servicezentrum unweit der Bavaria angesiedelt, in der Nähe des Schottenhamelzelts und des Eingangs "Erste Hilfe", wo auch die Polizei ihre Wiesnwache betreibt. Die Öffnungszeiten sind täglich von 18 bis 1 Uhr, freitags und samstags ab 15 Uhr, und während des Oktoberfests ist das Telefon +49 (0) 89 / 890 57 45 188 erreichbar.

Auch werden am Safe Space Gutscheine für das sogenannte "Frauen-Nacht-Taxi" ausgegeben, das allen Frauen ab 16 Jahren, unabhängig von ihrem Herkunftsort, eine sichere Heimfahrt für 5 Euro ermöglicht. Die einzige Voraussetzung ist, dass die Fahrt zu einer Wohnadresse führen muss. Diese Gutscheine können täglich zwischen 22 und 6 Uhr eingelöst werden, und pro Fahrt kann jeweils nur ein Gutschein verwendet werden.

7. Reservierung und Kosten: Wie kommt man in ein Zelt auf dem Oktoberfest?

Die Festzelte sind der Dreh- und Angelpunkt des Oktoberfestes. Hier können traditionelle bayerische Speisen und das berühmte Oktoberfestbier genossen werden. Die gemütliche Atmosphäre und die Live-Musik sorgen für beste Unterhaltung. Der Einlass erfolgt an verschiedenen Eingängen rund um das Festgelände. Ein Teil der Plätze ist für Laufpublikum freigehalten. Viele Tische sind jedoch im Vorhinein schon reserviert. In diesem Jahr gibt es auch eine neue Möglichkeit zur Reservierung: Die Wirte bieten erstmals Online-Portale an, auf denen ungenutzte Reservierungen zum Originalpreis getauscht oder verkauft werden können. Die Reservierung erfolgt über die jeweiligen Festzelte, es gibt keine zentrale Reservierungsstelle. Die meisten Reservierungen finden online statt, aber manchmal ist auch eine telefonische Buchung möglich. Die Reservierung eines Tisches erfordert keinen Mindestverzehr in den Hauptschiffen der Festzelte, jedoch wird in den Boxen und Galerien ein Verzehrgutschein von 15 Euro hinzugefügt. An einem Tisch können in der Regel acht bis zehn Personen Platz nehmen. Die Kosten für die Gutscheine variieren je nach Zelt, betragen jedoch im Durchschnitt etwa 350 Euro pro Tisch. Die meisten Festzelte schalten die Reservierungsmöglichkeit für das Oktoberfest 2023 allerdings nur bis zum Frühjahr frei, normalerweise im April oder Mai.

8. Neuheiten Oktoberfest 2023: Bis zu 100 km/h mit neuem Fahrgeschäft

Das Oktoberfest 2023 hält aufregende Neuheiten für Adrenalinjunkies bereit. Unter anderem erwartet Fans der Fahrgeschäfte das "Mr. Gravity," ein spektakuläres Hoch-Rundfahrgeschäft, bei dem Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometer pro Stunde erlebt werden können. Darüber hinaus gibt es zwei neue Laufgeschäfte: "Crazy Outback" und "Crazy Island," die mit aufregenden Hindernissen und Abenteuern aufwarten.

9. Das Programm und die Highlights des Oktoberfestes 2023

Das Oktoberfest-Programm bietet viele Höhepunkte, darunter:

16.09.2023: Der traditionelle Einzug der Wiesnwirte um 10:45 von der Josephspitalstraße zur Theresienwiese.

16.09.2023: Der Fassanstich durch Oberbürgermeister Dieter Reiter um 12 Uhr in der Schottenhamel-Festhalle

17.09.2023 Der Trachten- und Schützenzug um 10 Uhr von der Maximilianstraße zur Theresienwiese

21.09.2023 Der Festgottesdienst um 9.30 Uhr im Marstall-Zelt

24.09.2023 Das Wiesn-Platzkonzert ab 11 Uhr auf der Theresienwiese bei der Bavaria-Statue

03.10.2023 Das Böllerschießen zum Abschluss des Oktoberfestes ab 12:00 an der Bavaria

10. Welche Zelte gibt es auf dem Oktoberfest 2023?

Das Oktoberfest bietet eine breite Auswahl an Zelten, in denen Sie die bayerische Gemütlichkeit erleben können. Die 17 großen Zelte sind:

Augustiner Festhalle

Armbrustschützenzelt

Schottenhammel Festhalle

Fischer-Vroni

Hacker-Festzelt

Herzkasperl-Festzelt

Hofbräu-Festzelt

Käfer Wiesn-Schänke

Kufflers Weinzelt

Löwenbräu-Festzelt

Marstall Festzelt

Ochsenbraterei

Paulaner Festzelt

Pschorr-Festzelt

Festzelt Tradition

Schützen-Festzelt

Schützenlisl

Zusätzlich gibt es 21 kleinere Zelte mit verschiedenen Spezialitäten, Schaustellergeschäfte, Bratstände und vieles mehr.

Webcam vom Oktoberfest 2023

Und hier gibt es per Webcam die schönsten Livebilder vom Oktoberfest 2023: