In Österreich gilt jetzt keine 2G-Regel mehr beim Einkaufen

gilt jetzt mehr beim Einkaufen Lockerungen für Gastronomie angekündigt

angekündigt Wann gelten die neuen Corona-Regeln in Österreich?

Corona-Regeln Österreich: Kein 2G mehr beim Einkaufen

Die 2G-Regel im Einzelhandel in Österreich wird abgeschafft. Ab Samstag, 12.02.2022, gilt die 2G-Regel in nicht lebensnotwendigen Geschäften nicht mehr. Kunden müssen dann nicht mehr nachweisen, dass sie gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen sind. In den Geschäften gilt nur noch eine Maskenpflicht, auch Tests sind nicht nötig. Die 2G-Pflicht war vor 13 Wochen in der Alpenrepublik in Kraft getreten. Schwangere ohne 2G-Nachweis konnten ersatzweise einen negativen PCR-Test vorlegen.

Weitere Lockerungen für Gastronomie und Urlaub in Österreich

In Österreichs Gastronomie sowie im Tourismus soll ab dem 19. Februar die bisherige 2G-Regel durch 3G ersetzt werden. Für die Tests, die wieder den Zugang zu den Lokalen ermöglichen, gilt: PCR-Tests dürfen nicht älter als 48 Stunden sein, Antigen-Tests nicht älter als 24 Stunden. Anfang des Monats war in Österreich eine allgemeine Corona-Impfpflicht für Erwachsene in Kraft getreten.