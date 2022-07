Energiekonzerne. Shell, Total und Repsol haben Milliarden dazuverdient. Die Preise für Energie in Europa sind auf einem Allzeithoch. Der Ölpreis steigt nach einem kurzen Einbruch wieder an, die Gaspreise können durch gedrosselte Lieferungen nur ansteigen – und auch andere Energieträger wie Holzpellets werden im Mitleidenschaft gezogen. Doch zeigt ich jetzt schon, dass es in dieser Krise auch Gewinner gibt: Die. Shell, Total und Repsol haben Milliarden dazuverdient.

Quartalszahlen für Shell & Co.: Fünffacher Gewinn bei hohen Ölpreisen

Europas Energiekonzerne profitieren stark von den hohen Öl- und Gaspreisen infolge des Ukraine-Kriegs. Der britische Energieriese Shell verfünffachte seinen Gewinn im Quartal von April bis Juni auf 18 Milliarden Dollar (17,6 Milliarden Euro). Der französische Konzern TotalEnergies verdoppelte seinen Gewinn auf 5,7 Milliarden Euro, der spanische Ölkonzern Repsol steigerte den Gewinn im Vorjahresvergleich um mehr als Doppelte auf 2,54 Milliarden Euro.

"Russlands Invasion der Ukraine hatte weiterhin Folgen auf die Energiemärkte, mit Ölpreisen im Schnitt über 110 Dollar pro Barrel, Margen für Raffinerien auf Rekordhöhen, Gaspreisen teilweise höher als Ölpreisen in Europa und Asien", erklärte TotalEnergies. Der Konzern habe mehr produziert und so "zur Energiesicherheit beigetragen". Repsol betonte, die guten Ergebnisse im ersten Halbjahr trügen dazu bei, die in der Corona-Krise erlittenen Verluste auszugleichen.

RWE ebenfalls Gewinner in der Krise: Prognose wird erhöht

In Deutschland hatte der Energiekonzern RWE seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr stark nach oben korrigiert - das Unternehmen erwartet einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von fünf bis 5,5 Milliarden Euro statt bislang 3,6 bis vier Milliarden Euro. RWE verwies auf ein "außerordentlich gutes Ergebnis" bei der Stromerzeugung aus Wasser, Biomasse und Gas sowie eine "starke Performance" im Energiehandel.

Übergewinnsteuer: Sollen die Konzerne mehr Steuern zahlen?

Besteuerung der hohen Gewinne infolge des Kriegs wieder befeuern. In Deutschland forderte zuletzt Die Zahlen der Konzerne dürften die Debatte über eineinfolge des Kriegs wieder befeuern. In Deutschland forderte zuletzt SPD-Chefin Saskia Esken eine solche Übergewinnsteuer.

In Spanien hat die Regierung eine solche Steuer für kriegsbedingte Gewinne von Energiekonzernen für das kommende Jahr angekündigt. Damit will die Regierung 2023 und 2024 rund zwei Milliarden Euro einnehmen. Mit dem Geld will sie Entlastungspakete für die Bürgerinnen und Bürger finanzieren. Die Wirtschaftsverbände kritisieren, die Steuer schmälere das Investitionsbudget der Konzerne.

Auch in Frankreich mehren sich die Stimmen um eine Übergewinnsteuer. Allerdings zeichnet sich hier kein politischer Wille dafür ab.

In Belgien wurde bereits eine Übergewinnsteuer für Mineralunternehmen angekündigt. Angesichts der hohen Energiepreise sollen die Übergewinne von Energieunternehmen in Belgien in diesem Jahr zu 25 Prozent besteuert werden.