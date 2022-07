Die Ölpreise sind in Deutschland und Europa auf einem hohen Niveau, und wieder leicht gestiegen. Viel bedenklicher sind nach wie vor die Gaspreise , die aktuell nur eine Richtung kennen: nach oben.

Wie sieht es heute, am 28.07.2022 mit den Preisen für Öl aus? Wie wirkt sich das auf die Heizölpreise und die Spritpreise aus? Alle aktuellen Infos gibt es hier.

Ölpreise aktuell: Das sind die Preise heute am 28.07.

Die Ölpreise haben am Donnerstagmorgen, den 28. Juli 2022 ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 107,20 US-Dollar. Das waren 58 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 92 Cent auf 98,18 Dollar.

Am Vorabend hatten die Erdölpreise von einem deutlich schwächeren US-Dollar profitiert, der die Nachfrage nach Rohöl wechselkursbedingt steigen ließ. Auslöser waren Bemerkungen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Zwar hob die Federal Reserve ihren Leitzins erneut stark an und deutete auf weitere Zinsanhebungen hin. Allerdings machte Powell den künftigen Kurs von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.

Einen Schub erzeugten auch neue Lagerdaten aus den USA. Nach Zahlen des US-Energieministeriums sind die landesweiten Erdölbestände in der vergangenen Woche so deutlich gefallen wie seit zwei Monaten nicht mehr. Fallende Bestände sorgen meist für steigende Ölpreise, weil sie für ein knapperes Angebot oder eine stärkere Nachfrage stehen können.

Heizölpreise und Spritpreise aktuell: Tanken oder nicht?

Der Heizölpreis reagiert auf den Ölmarkt. Im Vergleich zum Vortag betrug der Heizölpreis am Donnerstag, 28.07. 0,28% mehr als am Vortag. Heute kostet Heizöl 152,97 Euro/100 Liter. Am Mittwochabend kostete Heizöl 152,55 Euro/100 Liter. Damit steigen die Preise wieder an, nachdem es einige Wochen Richtungslosigkeit gab.

Bei den Spritpreisen bewegen sich die Kosten stabil auf einem hohen Niveau, es gibt kaum Preisschwankungen. Allerdings sind Diesel und Benzin weiterhin günstiger als noch vor einem Monat. Aktuell kostet Super E10 ungefähr genauso viel wie vor dem Ukraine-Krieg. Am gestrigen Mittwoch, 27.07.2022 gab es folgende Spritpreise:

Diesel (6 Uhr): 1,972 Euro

Diesel (18 Uhr): 1,915 Euro

Benzin (6 Uhr): 1,821 Euro

Benzin (18 Uhr): 1,73 Euro

Prognose für Ölpreise 2022