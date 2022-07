Ölpreise sind in Deutschland und Europa auf einem hohen Niveau, gehen aber in den letzten Tagen leicht zurück. Viel bedenklicher sind nach wie vor die Diesind in Deutschland und Europa auf einem hohen Niveau, gehen aber in den letzten Tagen leicht zurück. Viel bedenklicher sind nach wie vor die Gaspreise , die aktuell nur eine Richtung kennen: nach oben.

Wie sieht es heute, am 15.07.2022 mit den Preisen für Öl aus? Wie wirkt sich das auf die Heizölpreise und die Spritpreise aus? Alle aktuellen Infos gibt es hier.

Ölpreise aktuell: Das sind die Preise heute am 15.07.

Die Ölpreise sind am Freitag, den 15.07.2022 gestiegen und haben sich nach starken Verlusten im Verlauf der Handelswoche stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 100,00 US-Dollar. Das waren 90 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 54 Cent auf 96,32 Dollar.

Am Vortag hatten die Ölpreise noch zeitweise erheblich unter Druck gestanden. Der Preis für Rohöl aus der Nordsee war bis auf 94,50 Dollar gefallen. Das ist der tiefste Stand seit Februar. Am Donnerstagnachmittag setzte dann eine Erholung am Ölmarkt ein, und die Notierung für Brent-Öl konnte sich kurz vor dem Wochenende bei 100 Dollar stabilisieren.

Schwache Konjunkturdaten aus China haben die Ölpreise am Morgen nicht belastet. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hat die Konjunktur deutlich an Fahrt verloren.

Heizölpreise und Spritpreise aktuell: Tanken oder nicht?

Der Heizölpreis reagiert auf den Ölmarkt. Im Vergleich zum Vortag betrug der Heizölpreis am Freitag, 15.07. 0,21% mehr als noch am Donnerstag. Heute kostet Heizöl 150,57 Euro/100 Liter. Gestern, am 14.07. kostete Heizöl 150,22 Euro/100 Liter.

Bei den Spritpreisen gibt es aktuell eine weitere Seitwärtsbewegung: die Preise verharren auf einem hohen Niveau, allerdings sind Diesel und Benzin günstiger als noch vor einem Monat. Am gestrigen Donnerstag, 14.07.2022 gab es folgende Spritpreise:

Diesel (6 Uhr): 2,031 Euro

Diesel (18 Uhr): 1,938 Euro

Benzin (6 Uhr): 1,867 Euro

Benzin (18 Uhr): 1,781 Euro

Prognose für Ölpreise 2022