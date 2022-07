Ölpreise sind in Deutschland und Europa auf einem hohen Niveau, gehen aber in den letzten Tagen leicht zurück. Viel bedenklicher sind nach wie vor die Diesind in Deutschland und Europa auf einem hohen Niveau, gehen aber in den letzten Tagen leicht zurück. Viel bedenklicher sind nach wie vor die Gaspreise , die aktuell nur eine Richtung kennen: nach oben.

Wie sieht es heute, am 14.07.2022 mit den Preisen für Öl aus? Wie wirkt sich das auf die Heizölpreise und die Spritpreise aus? Alle aktuellen Infos gibt es hier.

Ölpreise aktuell: Das sind die Preise heute am 14.07.

Die Ölpreise sind am Donnerstag, den 14.07.2022, mit geringen Ausschlägen in den Handel gestartet und stabilisieren sich damit nach den deutlichen Verlusten am Dienstag weiter. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 100,05 US-Dollar und damit 0,48 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 28 Cent auf 96,58 Dollar. Damit kosten die beiden Ölsorten deutlich weniger als noch Mitte Juni, als ein Fass der Sorte Brent noch rund 125 Dollar gekostet hatte.

Alleine am Dienstag hatten die Ölpreise noch bis zu acht Prozent nachgegeben. Ausschlaggebend war die Furcht vor einem Konjunktureinbruch infolge einer drohenden Energiekrise in Europa.

Heizölpreise und Spritpreise aktuell: Tanken oder nicht?

Der Heizölpreis reagiert auf den Ölmarkt, allerdings gibt der Preis aktuell nur sehr wenig nach. Im Vergleich zum Vortag betrug der Heizölpreis am Donnerstag, 14.07. nur 0,03% weniger als noch am Mittwoch. Heute kostet Heizöl 150,22 Euro/100 Liter. Gestern, am 13.07. kostete Heizöl 150,27 Euro/100 Liter. Für den nächsten Tag wird keine Veränderung prognostiziert.

Bei den Spritpreisen gibt es aktuell eine weitere Seitwärtsbewegung: die Preise verharren auf einem hohen Niveau, allerdings sind Diesel und Benzin günstiger als noch vor einem Monat. Am gestrigen Mittwoch, 13.07.2022 gab es folgende Spritpreise:

Diesel (6 Uhr): 2,028 Euro

Diesel (18 Uhr): 1,942 Euro

Benzin (6 Uhr): 1,875 Euro

Benzin (18 Uhr): 1,792 Euro

Prognose für Ölpreise 2022