Am 15. Mai 2022 ist die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Erwartet wird ein knappes Rennen zwischen der CDU und SPD, die in den Umfragen sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Heute Abend treffen die fünf aussichtsreichsten Kandidaten in einer TV-Runde aufeinander. Im Artikel erfahrt ihr die wichtigsten Infos:

Wann und wo ist die Debatte live im TV zu sehen?

im zu sehen? Wer sind die Kandidaten ?

? Was sind die Themen ?

? Wie stehen die Prognosen?

Landtagswahl 2022: Kandidaten, Parteien, Umfragen

Landtag nach der Wahl am 15. Mai haben vor allem fünf Parteien: CDU, SPD, die Grünen, FDP und AfD. Welche Partei dabei das Rennen macht, ist noch nicht abzusehen. Die Experten des Meinungsumfrageinstituts PolitPro sehen in ihren Umfragen aber ein enges Rennen zwischen rot und schwarz, also zwischen der SPD und der CDU. Beide liegen aktuell bei um die 30 Prozent. Die Grünen liegen auf Platz drei bei aktuell knapp über 16 Prozent. Dahinter folgt die FDP mit fast 9 Prozent, auf dem fünften Rang steht die AfD, die nach jetzigem Stand die 5-Prozent-Hürde schaffen würde.

Heute Abend treffen die Spitzenkandidaten der fünf Parteien in einer Debatte im TV aufeinander. In der Wahlarena, die live zu verfolgen sein wird, werden sich vor allem auch die zwei Kandidaten unter Beweis zu stellen haben, die die besten Aussichten auf das Amt des zukünftigen Ministerpräsidenten haben: Thomas Kutschaty von der SPD und der derzeitige Ministerpräsident von NRW und Kandidat der CDU, Hendrik Wüst.

Die Spitzenkandidaten der anderen Parteien sind folgende:

Die Grünen: Mona Neubaur

Mona Neubaur FDP: Joachim Stamp

Joachim Stamp AfD: Markus Wagner

NRW Wahl 2022: Die Wahlarena live im TV

In der ersten TV-Runde am 3. Mai stellen sich die Kandidaten der aktuellen Parteien live aus dem WDR Fernseh-Studio in Köln-Bocklemünd den Fragen des Publikums. Auch ein Livechat in den sozialen Medien ist vorgesehen. Moderiert wird der Abend von der WDR-Chefredaktuerin Ellen Ehni und Westpol-Moderator Henrik Hübschen. Die Themen werden sich vor allem um die Corona-Politik, die Schulpolitik und die Innere Sicherheit drehen. Live zuschalten kann man sich hier:

Wo? WDR Fernsehen

WDR Fernsehen Wann? 3. Mai 2022 um 20.15 Uhr

3. Mai 2022 um 20.15 Uhr Dauer? Etwa 90 Minuten

