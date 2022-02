Ukraine einmarschiert ist, hat die Nato mit den EU-Mitgliedstaaten und den USA weitreichende Sanktionen gegen Russland beschlossen. Auch Soldaten der Einsatztruppe NRF sollen nach Osteuropa verlegt werden. Seitdem die russische Armee am vergangenen Donnerstag (24.02.2022) in dieeinmarschiert ist, hat die Nato mit den EU-Mitgliedstaaten und den USA weitreichende Sanktionen gegen Russland beschlossen. Auch Soldaten der Nato sollen nach Osteuropa verlegt werden.

Was ist die NRF ?

? Welche Rolle spielt sie im Russland-Ukraine-Konflikt ?

? Wie viele Soldaten werden in den Osten verlegt?

Hier die wichtigsten Antworten auf die Fragen.

Tausende Soldaten der NRF nach Osteuropa geschickt

Die Nato hat beschlossen, zur Abschreckung Russlands, Soldaten der schnellen Einsatztruppe Nato Response Force (NRF) nach Osteuropa zu verlagern. Am vergangenen Freitag, einen Tag nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine, kündigten die Mitgliedstaaten an, mehr Kräfte zur Verteidigung „zu Lande, zu Wasser und in der Luft“ bereitstellen, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die ersten Soldaten aus Frankreich und Belgien werden nach Rumänien und die Slowakei geschickt. Frankreich schickt insgesamt 500 Soldaten, gepanzerte Fahrzeuge und Kampfmittel nach Rumänien, kündigte der Generalstabschef der französischen Streitkräfte, Thierry Burkhard, an. Belgien schickt 300 Soldaten in das Land. Sie sollen laut Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder im Laufe der Woche dort eintreffen. Deutschland stellt nach Angaben aus der Vorwoche für die schnellste Eingreiftruppe des Bündnisses derzeit rund 750 Kräfte.

Eine weitere „Battlegroup“ wird in der Slowakei stationiert. Sie wird für ein „Patriot“-Flugabwehrraketensystem zuständig sein und soll mehr als tausend Soldaten aus Deutschland, den Niederlanden, Tschechien, Polen, Slowenien und den USA umfassen.

Schnelle Eingreiftruppe der Nato: Was ist die NRF?

NRF ist die Abkürzung für „Nato Response Force“ (Deutsch: Nato-Reaktionsstreitmacht). Sie ist die schnelle Eingreiftruppe der Nato und stellt sich aus mehreren nationalen Truppen zusammen. Aktuell besteht sie aus 40.000 Soldaten. Sowohl auf dem Land, per Wasser und Luft kann die NRF von der Nato schnell eingesetzt werden, wo immer sie gebraucht wird.

Seit 2014 existiert die „Very High Readiness Joint Task Force“ (VJTF), eine „Speerspitze“ der NRF, die besonders schnell – nach Angaben der Nato innerhalb von zwei bis drei Tagen – abgerufen werden kann. Diese besteht aktuell aus 20.000 Soldaten.

Die NRF soll nach Angaben der Nato vor allem die Möglichkeit bieten, kurzfristig auf militärische Krisen und Gefahrensituationen reagieren zu können, beispielsweise in einem Verteidigungsfall eines Nato-Mitglieds. 2004 wurde die NRF bei den Olympischen Spielen in Griechenland zum Schutz der Veranstaltung eingesetzt, 2005 in den USA als dort der Hurricane „Katrina“ wütete.

Wie funktioniert die NRF und wer entsendet Soldaten?

Als Teil der Nato, ist die NRF wesentlich an Friedens- und Verteidigungsvorhaben der Nato-Länder beteiligt. Die Truppe besteht dabei aus Soldaten, die die Nato-Staaten jährlich rotierend zur Verfügung stellen. Für 12 Monate senden dann einzelne Partner ein gewisses Kontingent ihrer eigenen Truppen an die NRF. Dabei werden die entsendeten Soldaten zunächst vorbereitet und ausgebildet, bevor sie gemeinsam stationiert werden.

Die Bundeswehr entsendet zwischen 2022 und 2023 etwa 16.000 Soldaten an die NRF. Das entspricht rund einem Drittel der gesamten Eingreiftruppe. In dieser Zeit ist Deutschland „verantwortliche Rahmennation und wesentlicher Truppensteller“, 2023 zudem auch für die Speerspitze VJTF. Aktuell wird sie von Frankreich angeführt.