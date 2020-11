Nach dem Attentat mit drei Toten in der Basilika Notre-Dame in Nizza , bei dem eine Frau nahezu enthauptet worden war, hat die französische Polizei inzwischen sechs mutmaßlich Mitwisser in Gewahrsam genommen. Nach wie vor gilt in Frankreich die höchstemit möglicherweise unmittelbar bevorstehenden neuen Attentaten. Als Hintergrund wird der Streit zwischen der islamischen Welt und Frankreich um Mohammed-Karikaturen aus der Satirezeitschrift“ vermutet. Die Gefahr könnte sich teilweise auch auf andere Länder Europas erstrecken.