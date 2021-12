Die hessische SPD-Partei- und Fraktionschefin Nancy Faeser soll die erste deutsche Bundesinnenministerin werden. Das gab der designierte Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag bekannt. Demnach soll Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) im Amt bleiben.

Neue Innenministerin Faeser legt Schwerpunkt auf Bekämpfung des Rechtsextremismus

Die designierte Bundesinnenministerin, Nancy Faeser (SPD), legt ihren Schwerpunkt auf die Bekämpfung des Rechtsextremismus. Bei der Vorstellung der künftigen Ministerinnen und Minister aus den Reihen der SPD sagte die hessische Politikerin am Montag in Berlin: „Ein besonderes Anliegen wird mir sein, die größte Bedrohung, die derzeit unsere freiheitlich demokratische Grundordnung hat, den Rechtsextremismus, zu bekämpfen.“ Die Menschen in Deutschland hätten zu Recht den Anspruch, dass die Bundesregierung für ihre Sicherheit sorge, fügte sie hinzu. Dafür brauche es gut ausgebildetes, gut ausgestattetes Personal, insbesondere bei der Bundespolizei.

