Bund und Länder haben einen harten Lockdown bis 31. Januar beschlossen

Die Corona-Regeln wurden nochmal verschärft

Kommen Lockerungen oder Verschärfungen beim nächsten Corona-Gipfel am 19.1.?

Eine Pflicht zum Home Office ist im Gespräch

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann ist dafür, dass mehr Mitarbeitende von zuhause aus arbeiten.

Lockdown verlängert und verschärft. Doch die strengeren Regeln für Kontakte gelten nur im privaten Bereich - bei der Arbeit dagegen nicht. Das könnte sich beim nächsten Corona-Gipfel ändern. Die Corona-Zahlen in Deutschland sind weiter hoch. Deshalb haben Kanzlerin Angela Merkel und die Länder den Lockdown verlängert und verschärft.

Corona Lockdown: Drohen strengere Regeln fürs Home-Office?

Für Betriebe und Verwaltungen solle es „eine Art Home-Office-Pflicht light“ geben, hieß laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins „Business Insider“. Demnach soll, wo dies möglich ist, Home Office angeboten werden müssen. Vom Tisch sei eine zwischenzeitlich diskutierte Reduzierung des Bus- und Bahnverkehrs. Schulen und Kitas sollen dem Bericht zufolge vorerst weitgehend geschlossen bleiben.

Zunächst hatte der „Münchner Merkur“ vergangene Woche berichtet, dass ein Satz beim letzten Corona-Gipfel am 5. Januar Raum für Spekulationen bezüglich einer Home-Office Pflicht gelassen hatte. Die Kanzlerin formulierte dort wie schon im Dezember einen Appell an die Arbeitgeber, möglichst großzügig Home-Office zu ermöglichen. Eine Pflicht ist das nicht.

„Wir setzen hier wirklich auf die Bereitschaft vieler, Homeoffice zu ermöglichen, wo immer es möglich ist“, so Kanzlerin Angela Merkel auf der Pressekonfernez. „Zu der Umkehrung haben wir uns noch nicht entschieden, weil wir auch viele gute Beispiele dafür sehen, dass Unternehmen, Betriebe und Behörden - ich weiß das ja von uns selbst - Homeoffice breitflächig anbieten.“

Der „Merkur“ hebt in diesem Zusammenhang das Wort „noch“ in Merkels Aussage hervor. Sie deuten das als eine Möglichkeit für Verschärfungen, sollten die Arbeitgeber nicht flächendeckend Home-Office ermöglichen.

Home Office gibt. Außerdem sei eine Einschränkung des öffentlichen Nahverkehrs geplant. Grund dafür sei auch die „blanke Panik“ vor der Auch die Bild berichtet am Donnerstag, 14.1., dass es beim nächsten Corona-Gipfel zu einer Verschärfung des Lockdowns kommen könnte: Man wolle darauf drängen, dass es mehrgibt. Außerdem sei eine Einschränkung des öffentlichen Nahverkehrs geplant. Grund dafür sei auch die „blanke Panik“ vor der Mutation des Coronavirus.

Auch BW-Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist für mehr Home Office

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann will nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa schärfere Maßnahmen durchsetzen. So seien in den Unternehmen noch längst nicht genügend Mitarbeiter im Home Office. Da gebe es „Luft nach oben“, sagte Kretschmann am Donnerstag, 14.1, in Stuttgart.

Regeln Home-Office: Das gilt in Deutschland für die Arbeit zu Hause

Grundsätzlich gibt es in Deutschland keinen gesetzlichen Anspruch auf Home-Office. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen sich also einig sein. Einfordern kann man als Arbeitnehmer das Home-Office also nicht.

Kritik an Corona-Kontaktbeschränkungen nur für private Treffen

Derweil gibt es in den Sozialen Medien vielfältig Kritik, dass nur private Kontakte eingeschränkt werden. Unter dem Hashtag #MachtBueroszu äußern Menschen ihren Ummut über die vergleichsweise lockeren Regeln im Arbeitsleben.

Eingeführt hatte den Hashtag die Grünen Politiker Laura Sophie Dornheim aus Nordrhein-Westfalen, um auf Ansteckungen im Berufsumfeld aufmerksam zu machen.