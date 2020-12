In Großbritannien ist eine Mutation des Coronavirus aufgetaucht, die sich schnell verbreitet

Europa reagiert mit weitreichenden Reisebeschränkungen

Wissenschaftler rätseln noch über die Gefährlichkeit der Mutation

Das ist der aktuelle Stand zur Corona-Mutation

Mutation des Coronavirus breitet sich schnell in Großbritannien aus. Die Variante B1.1.7 soll ansteckender sein als die bisher verbreiteten Varianten. Einedes Coronavirus breitet sich schnell inaus. Die Variantesoll ansteckender sein als die bisher verbreiteten Varianten. Die Europäischen Länder haben mit weitreichenden Reisebeschränkungen reagiert. Fragen und Antworten zum mutierten Coronavirus.

Definition Mutation: Was bedeutet Mutation?

Mutationen sind in der Biologie spontan auftretende und dauerhafte Veränderungen des Erbguts - also der DNA. Dass Viren mutieren ist nichts Ungewöhnliches. Mutationen finden sich zum Beispiel auch bei herkömmlichen Grippeviren. Es sind bisher auch etwa 400 Mutationen des Coronavirus Sars-CoV-2 bekannt. I sind in der Biologie spontan auftretende und dauerhafte Veränderungen des Erbguts - also der DNA. Dass Viren mutieren ist nichts Ungewöhnliches. Mutationen finden sich zum Beispiel auch bei herkömmlichen Grippeviren. Es sind bisher auch etwa 400 Mutationen desbekannt. I n einer Studie haben Forscher jedoch bei keiner der Mutationen feststellen können, dass sie gefährlicher oder ansteckender wäre. Das könnte bei der neuen Variante nun anders sein. Sie trägt den Namen B.1.1.7 bzw. VUI-202012/01.

Wie gefährlich ist die Corona-Mutation?

Variante weist 17 Mutationen auf, was laut einem Bericht von Die neueweist 17 Mutationen auf, was laut einem Bericht von „Science“ ungewöhnlich viele sind. Niemals zuvor seien mehr als ein Dutzend Mutationen nachgewiesen worden.

Acht der Mutationen befinden sich auf dem Spike-Protein. Zwei dieser Mutationen machen Wissenschaftlern Sorgen. Zum einen die Mutation am Spike Protein N501Y. Denn dieses Protein sorgt dafür, dass das Virus in die menschliche Zelle eindringen kann. Insofern könnte eine Veränderung dafür sorgen, dass sich das Virus besser an eine Zelle binden kann. Das andere Spike Protein ist 69-70del. Die Mutation an diesem Protein könnte dazu führen, dass die Immunantwort schwächer ausfällt.

Mit Hilfe des Spike-Protein kann das Virus in die Zellen gelangen.

© Foto: NIAID-RML/AP/DPA

Ist die Mutation des Coronavirus ansteckender?

Das ist unklar. Trotz der nachgewiesenen Veränderungen kann man aktuell noch keine Aussagen darüber treffen. Mit Blick auf die Angaben des britischen Premierministers Boris Johnson, wonach die neue Virus-Variante zu 70 Prozent ansteckender sei als die Ursprungsvariante, sagte der Virologe Christian Drosten, dies sei nur ein Schätzwert. Es sei noch unklar, ob die neue Variante tatsächlich stärker übertragbar sei.

Mehr schwere Verläufe durch Corona-Mutation?

Große Sorge besteht auch davor, dass die neue Mutation des Coronavirus zu mehr schweren Verläufen führt. Laut dem Bericht von „Science“ gibt es anekdotische Beweise, dass das bei der südafrikanischen Variante der Fall sein könnte. Dort hätte es schwerere Verläufe bei jungen Menschen und anderen verhältnismäßig Gesunden gegeben, sagte John Nkengasong, Direktor des Afrikanischen Zentrums für Infektionsschutz und Prävention.

Mutiertes Coronavirus Symptome: Kann man die Mutation an den Symptomen erkennen?

Nein, bisher gibt es keine Berichte über eine Veränderung der Symptome bei der mutierten Variante.

Wirkt die Impfung auch gegen das mutierte Coronavirus?

Impfstoffe gegen das Coronavirus auch gegen die mutierte Variante wirken. Eindeutig geklärt ist dieser Punkt jedoch nicht. Der Virologe Christian Drosten erwarte laut einem Bericht des Ja. Großbritannien und viele Forscher gehen aktuell davon aus, dass dieauch gegen die mutierte Variante wirken. Eindeutig geklärt ist dieser Punkt jedoch nicht. Der Virologe Christian Drosten erwarte laut einem Bericht des ZDF nicht, dass die Mutation die Impfung weniger effektiv mache.

Mutation Corona weltweit: Mutiertes Coronavirus breitet sich aus

Das mutierte Virus ist bereits in mehreren Ländern Europas nachgewiesen worden:

Großbritannien

Italien

Belgien

Niederlande

Dänemark

Mutation Corona UK: Mutiertes Coronavirus breitet sich in Südengland aus

Die mutierte Variante des Coronavirus breitet sich vor allem in Südengland aus. Der wissenschaftliche Berater der Regierung Patrick Vallance sagt auf einer Pressekonferenz am Samstag, dass das Virus für 26 Prozent der Fälle Mitte November verantwortlich sei. Nach der Entdeckung der neuen Coronavirus-Variante in Südostengland hat Großbritanniens Premierminister Boris Johnson eine Krisensitzung seines Kabinetts einberufen. In Teilen von Südengland gilt bereits seit Sonntag ein neuer Lockdown zur Eindämmung.

Afrika Corona Mutation: Auch in Südafrika mutiertes Virus aufgetaucht

In Südafrika entdeckten Wissenschaftler ebenfalls eine Mutation des Coronavirus. Sie trägt den Namen 501.V2 und soll für die Ausbreitung der zweiten Welle im Land verantwortlich sein. Mit dieser Variante stecken sich Ärzten zufolge mehre junge Menschen an. Auch komme es zu schwereren Verläufen.

Mutation Corona Drosten: Ist das mutierte Coronavirus schon in Deutschland?

Der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten, geht davon aus, dass die in Großbritannien entdeckte Coronavirus-Variante Deutschland schon erreicht hat. Die Mutation sei bereits in mehreren europäischen Ländern und sogar in Australien nachgewiesen worden, sagte Drosten am Montag im Deutschlandfunk. „Also warum sollte es nicht in Deutschland sein?“ Mit Blick auf die von der Virus-Variante ausgehende Gefahr zeigte Drosten sich angesichts der unklaren Informationslage zurückhaltend.

Drosten nicht besorgt über Mutation

Er sei angesichts der bestehenden Informationen über die Virus-Mutation „nicht sehr besorgt“, sagte Drosten. Allerdings sei die Datenlage „noch sehr lückenhaft“. Britische Wissenschaftler hätten deutlich gemacht, dass es frühestens Mitte der Woche vorläufige Datenanalysen geben werde.

Alarm versehen“, sagte er weiter. Für den von der Politik beschlossenen Stopp von Verkehrsverbindungen aus Großbritannien nach Deutschland und weitere Staaten zeigte Drosten angesichts der „äußerst erhitzten Nachrichtenlage“ Verständnis. „Im Moment ist das, was aus England kommt, mit einem ganz schönenversehen“, sagte er weiter.

Es müsse geklärt werden, ob das mutierte Virus in Südostengland eine neue Infektionswelle ausgelöst habe oder es vielmehr im Zuge der allgemeinen Virus-Ausbreitung hochgespült worden sei. Drosten betonte, dass die Mutation in Ländern wie Belgien, Dänemark, Italien und den Niederlanden zwar bereits nachgewiesen worden sei, aber bisher keine Entwicklung wie in Großbritannien erzeugt habe.