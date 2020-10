Nina Neuer war erstmals seit dervon Manuel Neuer wieder in der Öffentlichkeit zu sehen.Die 27-Jährige kam mit rotem Dirndl zumim Promi-Restaurant Borchardt in Berlin, das dieses Mal nicht wie üblich am Rande des Münchner Oktoberfests stattfinden konnte.„Es ist wichtig, eine Familie und gute Freunde zu haben, auf die man sich immer verlassen kann. Und die sich gegenseitig in jeder Lebenslage unterstützen, egal ob es gerade bergauf oder bergab geht“, sagte Nina Neuer zu Bild.