Als Torhüter des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft steht Manuel Neuer seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit. Doch die Medien und Fans interessiert nicht nur seine fußballerische Leistung. Vor allem sein Liebesleben sorgte in den vergangenen Jahren für Aufsehen. Das Interesse an seiner Freundin Anika Bissel ist nach wie vor groß. Oft zeigen sich die beiden nicht gemeinsam. Doch wenn sie es tun, ist die junge Handballerin aus Franken gefragter denn je.

Wer ist Anika Bissel? Was ist über sie bekannt? Alter, Eltern, Instagram und Co. – alle Informationen findet ihr in diesem Artikel.

Anika Bissel im Steckbrief: Alter, Wohnort & Co.

Die wichtigsten Informationen zu Anika Bissel im Überblick:

Name: Anika Bissel

Anika Bissel Geburtstag: 11.06.2000

11.06.2000 Wohnort: Tegernsee, München

Tegernsee, München Bruder: Christopher Bissel

Christopher Bissel Vater: Dr. Carsten Bissel

Dr. Carsten Bissel Mutter: Ute Bissel

Ute Bissel Beruf: Handballerin, Textilbetriebswirtin

Handballerin, Textilbetriebswirtin Verein: ESV 1927 Regensburg

ESV 1927 Regensburg Position: LA

LA Instagram: akinalessib

Anika Bissel und Manuel Neuer sind verlobt

Anika Bissel hat sich nach Informationen der Bild mit Manuel Neuer verlobt. Der Fußball-Nationaltorwart, der sich derzeit nach seinem Fußbruch noch im Aufbautraining befindet, und die Handballerin wollen heiraten. Laut Bild ist auch ein Baby unterwegs, das im Frühjahr 2024 zur Welt kommen soll. Eine Bestätigung des Paares steht noch aus.

Anika Bissel privat: Eltern, Bruder & Handball

Die Freundin von Manuel Neuer stammt aus einer waschechten Erlanger Handballer-Familie: Ihr älterer Bruder Christopher Bissel (Jahrgang 1995) spielt in der Liqui Moly Handball-Bundesliga beim HC Erlangen. Auch ihre Eltern sind in dem Verein aktiv: Bissels Vater Dr. Carsten Bissel ist dort Aufsichtsratsvorsitzender, Mutter Ute Bissel arbeitet in der Geschäftsstelle.

Bis Anfang 2021 spielte Anika Bissel in der zweiten Handball-Bundesliga bei den SG H2Ku Herrenberg. Im April wurde bekannt, dass sie ab der Saison 2021/22 zu den Bunker Ladies des ESV 1927 Regensburg wechselt.

Anika Bissel verletzt – Darum fiel sie lange beim Handball aus

Nachdem Anika Bissel längere Zeit bei Spielen nur von außen zugeschaut hatte, fragten sich viele: Ist die Sportlerin verletzt? Anfang September 2022 nannte sie in einem Instagram-Talk die Gründe dafür, wie die „Bunte“ berichtete. Darin erklärte sie, warum sie so lange ausgefallen war: Im März 2021 bekam sie demnach Schmerzen im linken Bein und niemand habe gewusst, was die Ursache sei. Irgendwann stellte sich heraus, dass sie einen Bandscheibenvorfall hatte und der Ischiasnerv eingeklemmt war. Trotz Reha musste sie sich im Februar 2022 operieren lassen. Ab August trainierte sie wieder. Dazu sagte sie: „Die Schmerzen sind so gut wie weg und ich bin so froh, endlich ein aktiver Teil der Mannschaft zu sein. Verletzungen gehören zum Sport, auch wenn es einen fertigmacht.“

Anika Bissel lebt in München und am Tegernsee

Mit der Verkündung ihres Wechsels wurde auch bekannt, dass Anika Bissel nach München ziehen wird. Die Zeitschrift „Bunte“ hatte sich einen entsprechenden Bericht einer Lokalzeitung von Seiten des Herrenberger Vereins bestätigen lassen. Demnach teilte eine Vereinssprecherin mit: „Ja, es stimmt, sie wird uns nach Ende der Spielzeit verlassen. Das letzte Spiel ist am 30. Juni. Sie wird nach München gehen.“

Anika Bissel arbeitet für Designerin Kinga Mathe

Im August 2021 hat Anika Bissel ihr Modemanagement-Studium an der LDT Akademie Fashion Management abgeschlossen. Laut ihrem Linkdin-Profil arbeitet die Textilbetriebswirtin seit April 2022 als Assistentin für die Dirndl-Designerin Kinga Mathe.

Wie heißt Anika Bissel auf Instagram und Facebook?

Facebook-Profil. Dieses existiert mittlerweile nicht mehr. Als die Beziehung zu Manuel Neuer im Juni 2020 bekannt wurde, hatte Anika Bissel noch ein-Profil. Dieses existiert mittlerweile nicht mehr.

privat gestellt. In ihrer Account-Biografie schreibt sie „Handball 2. Bundesliga“, „München“ und „Tegernsee“, außerdem hat sie ihren Verein verlinkt. Manuel Neuer folgt sowohl ihr als auch ihrem Bruder sowie Bissels Handball-Mannschaft. Sie selbst hält ihren Abonnenten-Kreis klein. Ihren Instagram-Account hatte sie nach Bekanntwerden der Beziehung zeitweise offline genommen, nachdem das Medien-Echo zu groß geworden war. Zeitgleich waren zahlreiche Fake-Profile aufgetaucht. Aktuell ist das Profil aktiviert, es ist aber nach wie vor aufgestellt. In ihrer Account-Biografie schreibt sie „Handball 2. Bundesliga“, „München“ und „Tegernsee“, außerdem hat sie ihren Verein verlinkt.folgt sowohl ihr als auch ihrem Bruder sowie Bissels Handball-Mannschaft. Sie selbst hält ihren Abonnenten-Kreis klein.

Anika Bissel und Manuel Neuer besuchen Handball-Spiel in Nürnberg

Die verkorkste WM schlug Nationaltorhüter Manuel Neuer logischerweise aufs Gemüt. Ablenkung fand Neuer einen Tag nach der Rückkehr aus Katar bei einem Handball-Spiel in Nürnberg. Gemeinsam mit Anika Bissel wurde er bei der Bundesliga-Partie der Handballer des HC Erlangen gegen die Füchse Berlin gesehen. Das Paar saß gemeinsam auf der Tribüne, schaute auf Fotos aber sehr grimmig drein. Der Grund für den Besuch? Bissels Bruder Christopher spielt beim HC.

Anika Bissel und Manuel Neuer zusammen beim Oktoberfest 2022

Immer wieder tauchen gemeinsame Fotos von Anika Bissel und dem deutschen Nationaltorhüter auf. Besonders gespannt waren die Fans auf das Oktoberfest, bei dem die Bayern-Stars für gewöhnlich mit ihren Partnerinnen auftauchen – und sie wurden nicht enttäuscht. Das Paar wurde mehrfach gemeinsam im Käfer-Zelt abgelichtet.

Anika Bissel feuerte Manuel Neuer bei EM 2021 an

Vor der EM 2021 war spekuliert worden, ob Manuel Neuer und Anika Bissel das Turnier dazu nutzen, ihre Liebe endlich offiziell zu machen. Das haben sie tatsächlich gemacht – wenn auch ohne Worte. Bereits beim ersten Deutschland-Spiel saß Bissel auf der Tribüne in der Allianz Arena. Und zwar direkt neben Neuers Mutter Marita. Beide trugen das Trikot mit der Nummer 1 und sollen laut der „Bild“-Zeitung sehr vertraut gewirkt haben.

Beim zweiten Spiel gegen Portugal war Bissel wieder live im Stadion dabei, dieses Mal saß sie neben den anderen Spielerfrauen und hatte mehr zu jubeln. Auch beim dritten Vorrundenspiel gegen Ungarn ließ es sich die hübsche Blondine nicht nehmen, ihren Partner vor Ort anzufeuern.

Anika Bissel (links oben) feuerte Manuel Neuer und die Nationalmannschaft bei der EM gemeinsam mit den anderen Spielerfrauen an.

© Foto: Christian Charisius/dpa

Manuel Neuer besuchte Handball-Spiel mit Anika Bissel

Offiziell geäußert zu ihrer Beziehung haben sich beide nach wie vor nicht. Doch nachdem sie bis dato ausschließlich heimlich von Fotografen gemeinsam abgelichtet worden waren, zeigte sich das Paar bereits im September 2020 erstmals gemeinsam. Manuel Neuer begleitete die damals verletzte Anika Bissel zu einem Spiel ihrer Mannschaft in Herrenberg.

Manuel Neuer begleitete Anika Bissel im September 2020 zu einem Handball-Spiel.

© Foto: Eibner-Pressefoto / Michael Memmler

Wann und wo haben sich Manuel Neuer und Anika Bissel kennengelernt?

Manuel Neuer und Anika Bissel schon ein Jahr vor dem Bekanntwerden ihrer Beziehung kennengelernt haben. Dem Sender lag ein Foto vor, das die beiden an einem Flughafen zeigt. Der Schnappschuss sah an sich aus wie ein klassisches Fan-Foto – Neuer in weißem Pullover, Bissel in einem schwarzen Pullover mit Aufdruck. Doch was eben wie ein Schnappschuss aussieht, könnte der Startschuss für die offenbar entbrannte Liebe der beiden gewesen sein, denn danach sollen sie erstmals in Kontakt getreten – und geblieben sein. Den Schnappschuss vom Flughafen hat die Internetseite Wie RTL bereits im Juni 2020 berichtete, sollen sichundschon ein Jahr vor dem Bekanntwerden ihrer Beziehung kennengelernt haben. Dem Sender lag einvor, das die beiden an einem Flughafen zeigt. Der Schnappschuss sah an sich aus wie ein klassisches– Neuer in weißem Pullover, Bissel in einem schwarzen Pullover mit Aufdruck. Doch was eben wie ein Schnappschuss aussieht, könnte der Startschuss für die offenbar entbrannte Liebe der beiden gewesen sein, denn danach sollen sie erstmals ingetreten – und geblieben sein. Den Schnappschuss vom Flughafen hat die Internetseite VIP.de in einem Video animiert.

Manuel Neuer und Anika Bissel: Cabrio-Tour in Oberbayern

Die „Bild“ berichtete etwa zeitgleich von einer gemeinsamen Cabrio-Spritztour der beiden durch Oberbayern. Zu sehen sind auf Bildern der Agentur „People Picture“ Manuel Neuer am Steuer seines Mercedes-Cabrio-Oldtimers und neben ihm laut Bericht: „Seine neue Freundin: Mit Mund-Nasen-Maske schützt sich seine Anika vor Corona – und vor neugierigen Blicken. Dazu trug sie eine schwarze Kappe.“

Manuel und Nina Neuer: Trennung und Scheidung

Trennung von Manuel und Nina Neuer kam für die meisten ziemlich überraschend. Mitte Januar 2020 war bekannt geworden, Die Nachricht dervon Manuel undkam für die meisten ziemlich überraschend. Mitte Januar 2020 war bekannt geworden, dass die Ehe des Nationaltorhüters und seiner Frau Nina am Ende sein soll. Laut „Bild“-Zeitung waren die beiden aber wohl schon länger kein Paar mehr. Bereits Weihnachten 2019 sollen sie getrennt verbracht haben.

Offizielle Statements dazu gab es nie. Als Grund wurde damals noch gemutmaßt, dass man die Europameisterschaft abwarten und die Angelegenheit in der Sommerpause abwickeln wolle. Dann wurde die EM auf 2021 verschoben... Mittlerweile ist die Scheidung der beiden aber längst durch.

Die Liebe von Manuel Neuer und Nina Weiss begann 2014 bei Madame Tussauds in Berlin, wo sie jobbte und er eine Wachsfigur bekam. Zwei Jahre später verlobten sie sich. Im Mai 2017 heirateten sie in Südtirol standesamtlich, zwei Wochen später folgte die kirchliche Trauung in Italien.