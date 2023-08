Blockbuster-Spiele, Indie-Titel, VR- und AR-Erlebnisse, Hardware, Software und mehr: Vom 23. bis zum 27. August findet die Gamescom in Köln statt. Als eine der weltweit größten Messe für Videospiele und interaktive Unterhaltung, bietet die Messe eine immense Vielfalt an Spielen, Plattformen, Technologien und Unternehmen. Von E-Sports-Turnieren bis zur Vorstellung von neuen Spielen wird auf der Gamescom einiges geboten. 265.000 Fans waren 2022 insgesamt mit dabei. Die Tagestickets für Samstag sind in diesem Jahr bereits ausverkauft. Wer online mit dabei sein mag, hat auch in diesem Jahr die Möglichkeit der Gamescom in Livestreams beizuwohnen.

Die Gamescom im Livestream - Werden die Shows auch online übertragen?